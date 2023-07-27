膽固醇與血脂的關係密不可分，因為血脂的組成就是包含膽固醇、磷脂質、脂肪酸及三酸甘油脂。膽固醇本是用來製造及修復細胞壁，並用來生成荷爾蒙的膽汁酸。然而，當血液中存在過多的膽固醇會危害健康，而血脂出現問題往往沒有病徵讓人察覺，如果長時間忽略血脂異常的問題，就會大大提高患上缺血性心臟病和中風等動脈粥樣硬化性心血管疾病。所以定期體檢是預防潛藏疾病的最佳方法，到底該多久接受身體檢查才適宜？有什麼性價比高的相關身體檢查套餐推介？本文為大家一一拆解。



膽固醇是什麼？

膽固醇原來是神經細胞和細胞壁的原材料，更是膽汁及各種荷爾蒙的重要成分，而人的身體內的膽固醇大部份由肝臟來生成，同時也可以從食物中攝取，例如肉類、 魚類、 家禽、 奶類產品等等，由於膽固醇無法溶解於血液中，它會與脂蛋白—即脂肪與蛋白質的複合體結合，並透過血液循環輸送到身體不同地方。

膽固醇在身體的機制

原本人體之中有一個膽固醇在身體的機制，如果人攝取高膽固醇的食物後，肝臟會自動對生產膽固醇的量減少，相反如果膽固醇水平過低，肝臟就會產生更多膽固醇，來避免膽固醇太高或太低，然而當身體健康日漸受損的時候，調節膽固醇的機能亦會隨時下降，在經常進食高膽固醇的食物後，血液中的膽固醇含量會升高，漸漸血脂出現異常而不自知。

膽固醇和脂蛋白的理想水平

血液中膽固醇的總和被稱為「總膽固醇」，因為膽固醇亦分為「低密度脂蛋白膽固醇」和「高密度脂蛋白膽固醇」。低密度脂蛋白膽固醇會加快血管內脂肪聚積，提高患有冠心病的機會，另稱「壞膽固醇」。而高密度脂蛋白膽固醇則可預防血管閉塞和破裂，降低患上心臟病的風險，同時會將低密度脂蛋白膽固醇從動脈內壁運回肝臟進行排解，所以稱為「好膽固醇」。而「好膽固醇」和「壞膽固醇」都同時包含於總膽固醇之內，所以兩者的含量亦不可超過某個水平。

血液中的膽固醇的理想水平（mmol/L）

總膽固醇：低於5.2

低密度脂蛋白膽固醇：低於3.4 （低於2.6更為理想）

高密度脂蛋白膽固醇：高於1.0 （1.6或以上更為理想）



香港人的膽固醇健康

衞生署曾在二零一四至二零一五年度人口健康調查收集人口健康的相關據，包括2347名15至84歲非住院並參與身體檢查和血液檢驗的人士的血脂情況。結果指出15至 84歲人士的平均總膽固醇水平為5.1 mmol ／L、平均低密度脂蛋白膽固醇水平為 3.1 mmol ／ L、平均高密度脂蛋白膽固醇水平為 1.4 mmol ／ L，以及平均三酸甘油脂水平為 1.2 mmol ／ L 。

15至 84歲的本地人士經化驗的總膽固醇含量、低密度脂蛋白膽固醇含量和三酸甘油脂含量分別有42.2%、35.0%和16.8%達高水平臨界值或以上，而「好」高密度脂蛋白膽固醇水平偏低的比率則為23.7%。合併自述曾經被醫生診斷患有高膽固醇血症的比率（14.8%）和在調查前未確診但經血液檢驗發現患有高膽固醇血症的比率（34.8%），15至84歲人士的高膽固醇血症總患病率為49.5%。

高血脂比率（即總膽固醇、低密度脂蛋白膽固醇或三酸甘油脂含量達高水平臨界值或以上）隨年齡增長上升及於55至64歲人士中達到頂峰，但隨後於65至84歲人士中下降。至 於高密度脂蛋白膽固醇水平偏低，65至84歲人士的比率最高，其次為 35至44 歲組別人 士。合併自述曾經被醫生診斷患有高膽固醇血症的比率（14.8%）和在人口健康調查前未確診但經血液檢驗發現患有高膽固醇血症的比率（34.8%），15 至 84 歲人士的高膽固醇血症總患病率為 49.5%。

膽固醇與血脂

血脂指的是血液裡的脂肪，血脂的組成主要包括膽固醇和三酸甘油酯，膽固醇是用來製造身體的細胞膜及氐成荷爾蒙的材料， 而三酸甘油酯可被分解為脂肪酸，用作細胞的能量來源。當血液中的膽固醇的水平過高，便有可能積聚在血管的內壁上，並令身體血管變得狹窄，甚至造成閉塞。而一旦供應血液給心臟肌肉的冠狀動脈出現血管閉塞，就會引致「冠狀動脈心臟病」，亦即「冠心病」。而腦部血管也可因膽固醇堆積而閉塞或甚至破裂，形成「中風」，嚴重有機會造成半身不遂，甚至令人致命。

高血脂是什麼?

高血脂主要分為三種類型，分別是膽固醇過高，三酸甘油酯以及膽固醇過高與三酸甘油酯皆過高，而血脂異常通常沒有病徵和症狀可以察覺，即使高膽固醇血症或其他血脂失調不會產生不適感覺，卻大大提高患上心血管疾病的機會，特別是低密度脂蛋白膽固醇，是造成缺血性心臟病和中風等動脈粥樣硬化性心血管疾病的主要風險因素。

膽固醇你檢查了嗎?

二十歲以上成人建議至少每兩至三年檢查一次，如果肥胖人士、高血壓、糖尿病患者、家族有心臟病病史等人士建議每年身體檢查一次。

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預防血脂小貼士

均衡飲食



根據最新的2015至2020美國人飲食指南並沒有像過去算膽固醇在食身中的含量比例，因為現時有研究指出攝取膽固醇與血液裡膽固醇並沒有直接關係，反而要留意食物中的醣分以及澱粉的吸收量，因為過度攝取醣分容易造成熱量過剩，把血糖轉為血脂，提高肥胖的風險。

適量運動



定期的體能活動或運動已被證明對調節血脂有好處，包括提升高密度脂蛋白膽固醇水平和降低三酸甘油脂水平。為了健康，世衞建議一般成年人士每周進行最少150 分鐘中等強度的體能活動、或75分鐘劇烈強度的體能活動、或相等於混合兩種活動模式的時間。

維持健康的體重和腰圍



肥胖可影響身體產生和 代謝膽固醇的機制， 而血脂失調症常見於肥胖人士的身上（要注意的是體型並不能預測血脂水平，一些纖瘦人士也會患上高血脂症）。

避免吸煙



煙草中的有毒化學物（例如尼古丁和丙烯醛）會影響身體處理膽固醇。與非吸煙人士相比，吸煙人士的高密度脂蛋白膽固醇水平明顯偏低。然而，停止吸煙會令高密度脂蛋白膽固醇水平上升，而且回升情況通常會在戒煙後很快（少於三星期）出現 。