脂肪肝飲食｜初中生2惡習致輕度脂肪肝　醫生建議多吃2類食物改善

台灣新北市一位國中生熱愛炸物、手搖飲料、有點小肚肚，因學校進行體檢發現BMI約30且肝功能異常，至台灣衛生福利部台北醫院就醫，抽血發現血脂肪過高、肝功能指數高達80 U/L，是正常值的2倍，經超聲波檢查後確定小朋友已罹患輕度脂肪肝。



不良生活習慣 導致有脂肪肝

台灣肝膽腸胃科張琮承醫師表示，脂肪肝通常是不良的生活習慣導致內臟脂肪囤積過多，並且與肥胖有關，通常會透過量腰圍、測BMI進行健康評估，簡單來說：「肥胖是造成非酒精性脂肪肝最常見的原因，脂肪肝與體重增加有直接關係，久坐不動、飲食過度的肥胖患者發生的機率比瘦子高很多」。

▼有助減少脂肪肝的10類食物👇👇👇

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初期脂肪肝沒有立即危害，但隨著時間與病程進展，可能演變為肝臟發炎、纖維化、肝硬化，甚至有肝癌風險，併發產生糖尿病、心血管疾病、慢性腎臟病、內分泌失調、睡眠窒息症（又稱睡眠呼吸中止症）等疾病風險，臨床上發現疾病常常已經很嚴重。

兒童肥胖問題 先從飲食控制

近年兒童及青少年罹患脂肪肝的比率持續上升，且兒童肥胖也可能造成青少年高血壓、哮喘、股骨頭缺血性壞死、股骨頭骨骺滑脫症、脛骨內翻等疾病，影響健康發展。台灣張琮承醫師指出，有肥胖家族史、無其他遺傳性疾病，也沒有服用藥物，因此詳細問診排除藥物造成肥胖的可能後，建議改善飲食均衡和建立規律運動的習慣，但若是減重成效不彰，就需考慮透過藥物方式減重，成人的話可以考慮內視鏡或是手術方式減重，進而改善肝臟發炎、變性的狀況。

宜多吃高纖蔬果、血糖指數低食物

飲食的部份，台灣張琮承醫師建議挑選增加富含膳食纖維的蔬果，及血糖指數較低且營養豐富的食物，如全穀類、單不飽和脂肪酸、Omega-3多元不飽和脂肪酸、植物蛋白、益生元纖維，少吃高油、高糖、高熱量食物、精緻甜點、高糖飲料，並留意肥肝兒童常見缺乏的營養素，如鐵、鈣、維他命D、葉酸、其他維他命和必需脂肪酸等。

▼4習慣、4食物助逆轉脂肪肝（按圖👇👇👇）

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建立運動習慣 幫助減重燃脂

有關運動則建議逐步建立運動習慣，評估身體的負荷安排漸近式的運動，以步行進展至快走、跑步、中強度、高強度的運動，燃燒體脂肪、增加代謝率，有助於降低脂肪在肝臟中的堆積，並幫助減重、維持肝臟健康。

台灣張琮承醫師提醒，脂肪肝是目前社會常見的文明病，及早進行治療，若學校有安排兒童健康檢查，請父母要留意健康檢查結果，尤其是被標注紅字或學校提醒要回門診詳細檢查的項目，以幫助及時發現孩子的健康問題，防止進一步惡化。

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

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