脂肪肝｜逆轉脂肪肝4大生活習慣！少吃茄醬多吃蒜4食物增排毒能力

大部人的人至少有做過抽血檢查，但很少人會特別去照肝臟超聲波，所以也很難發現自己已經開始有脂肪肝，根據研究指出，台灣成人脂肪肝盛行率為三成，就是每3人就有1人有脂肪肝，營養師表示，雖無特效藥，但可以藉由飲食來改善。



台灣營養師何沂霖在Facebook表示，脂肪肝的形成原因有很多，包含藥物及疾病都有可能，而針對體重過重、代謝症候群以及飲食造成脂肪肝來說，雖然沒有任何特效藥或是解藥，但可以藉由生活習慣及飲食調整，來逆轉脂肪肝。

4習慣、4食物助逆轉脂肪肝（按圖👇👇👇）

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改善脂肪肝的生活習慣

1. 減少飲食中的糖份，精緻澱粉，如麵包、糕點、含糖飲料等都是高糖份的食物，尤其長輩容易以水果取代正餐，攝取過量的水果，不是不吃水果，而是應該適量吃。

2. 體重體脂超標者減重。

3. 降低或避免酒精攝取。

4. 減少加工食品以及醬料，像是常見的罐頭、肉鬆、香腸、火腿等，甜辣醬、番茄醬等醬料也含有不少糖。

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改善脂肪肝的飲食

1. 十字花科蔬菜：西蘭花、椰菜、白蘿蔔等蔬菜含有蘿蔔硫素，可幫助肝臟解毒。

2. 含硫食物：大蒜、洋蔥也是含有硫化物質，以及大蒜中的大蒜素都可以提高肝臟排毒能力。

3. Omega-3脂肪酸：大家聽到有脂肪肝或者體脂過高，都會想到是不是油吃太多，油吃太多是膽固醇會高，當然不是什麼油都吃，Omega-3脂肪酸屬於人體必需氨基酸，且可以降低身體的發炎反應，飲食中可以選擇像是牛油果、核桃、三文魚、鯖魚等食物。

4. 攝取足夠水分：身體的代謝都需要水分，因此喝足夠的水可以對於肝臟代謝也有幫助。

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