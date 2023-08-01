護肝｜大胃王高橋知成生前肝指數曾高常人40倍 一文了解肝指數

日本著名大胃王女藝人高橋知成，昨日（31日）傳出離世消息，享年30歲。雖然家屬並未透露高橋知成的死因，但早在生前，她就已傳出身患多種疾病，其中就包括厭食症、肝病等，去年年底更因為脊椎壓迫性骨折而需入院，當時她更在社交媒體上分享身體檢查的結果，發現她的肝指數高達2700，比正常人高出40倍。



高橋知成的好友萌梓代其家屬發表死訊（圖片來源：Twitter截圖）

肝臟是一個「沉默」的器官。都市人生活節奏急速、工作壓力又大，很容易就會染上諸如暴飲暴食、酗酒等壞習慣。這些壞習慣會在不經不覺間加重肝臟的負擔，時間一長就會形成各種肝病。

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然而，大部份肝病不一定會有明顯症狀，當有症狀時通常已經很嚴重。其中肝癌更是香港頭３位的癌症殺手，早期肝癌沒有任何明顯病徵，病人甚少能發現自己已患上肝癌。病情去到中後期，則有機會出現右上腹疼痛、腹部腫脹、食慾不振、體重急降、惡心、發燒等症狀，恐怕已錯過最佳的治療時機。「預防勝於治療」，要預防罹患嚴重肝病，最好還是定期接受肝臟檢查，盡早發現潛在的患病風險。

肝指數是什麼？

進行與肝臟相關的檢查時，很多時候都會提到肝指數，但大部份人都不清楚肝指數所代表的是什麼，其實肝指數指的是肝臟功能的檢查指標之一。一般來說，肝指數是指血液中的兩種肝酵素：谷草轉氨酶（ GOT，又稱為 AST）和谷丙轉氨酶（GPT，又稱為 ALT）的濃度。這兩種酵素主要存在於肝臟細胞中，當肝臟細胞受損或損傷時，這些酵素會釋放到血液中，造成肝指數的升高，因此醫療上常以此作為肝臟發炎或受損程度的評估。

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肝指數增高５大成因

肝指數過高，通常是由於肝臟細胞受損或損傷的影響，導致這些酵素釋放到血液中，進而導致肝指數升高。以下是一些可能導致肝指數升高的常見成因：

1. 肝炎



肝炎是由病毒感染引起的肝臟疾病，包括A、B、C、D和E型肝炎。肝炎會對肝臟細胞造成損傷，導致肝指數升高。

2. 脂肪肝



脂肪肝是指肝臟細胞內積累過多的脂肪，導致肝臟功能受損。脂肪肝通常與肥胖、高血壓、高血脂等代謝疾病有關，這些疾病也可能導致肝指數升高。

3. 酒精性肝病



長期過量飲酒會對肝臟造成嚴重損傷，引起酒精性肝病，進而導致肝指數升高。

4. 肝臟腫瘤



肝臟腫瘤包括良性和惡性腫瘤，如肝細胞癌。這些腫瘤會破壞肝臟細胞，導致肝指數升高。

5. 藥物和化學品



某些藥物和化學品，如鎮痛劑、抗生素、化療藥物等，可能對肝臟造成損傷，進而導致肝指數升高。

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如何預防肝指數過高？

1. 遵守健康的生活方式：保持健康的飲食和運動習慣，減少飲酒和吸菸，避免暴飲暴食和過度食用高脂、高糖食物等，可以降低肝臟受損的風險。



2. 避免接觸肝毒性物質：某些藥物、化學品、危險物質等都具有肝毒性，接觸這些物質可能導致肝臟損傷，因此應避免接觸這些物質。



3. 定期檢查肝功能：定期進行肝功能檢查，可以及早發現肝臟問題，並及時進行預防和治療。



4. 接種疫苗：對於病毒性肝炎，可以通過接種相應的疫苗來預防感染。



5. 避免過度服用藥物：過度或不當使用藥物，尤其是對肝臟具有較大毒性的藥物，容易導致肝臟受損，因此應注意藥物的使用方法和劑量。



護肝飲食

以下是5款有助於改善肝指數的飲食：

1. 三文魚



三文魚是豐富的ω-3脂肪酸的來源之一，這些脂肪酸對於預防脂肪肝和改善肝臟健康非常有益。此外，三文魚還富含蛋白質，維生素D和維生素B12等營養素。

2. 菠菜



菠菜是一種營養豐富的蔬菜，富含維生素A、C、E和鉀等營養素，有助於保護肝臟細胞免受損傷。此外，菠菜中還含有豐富的類胡蘿蔔素和鐵質等成份，有助於增強免疫力。

3. 燕麥片



燕麥片是一種富含膳食纖維的穀物，可以降低血脂和血糖水平，有助於預防脂肪肝和改善肝臟健康。此外，燕麥片還富含蛋白質、維生素B和鎂等營養素。

4. 芝麻



芝麻是一種富含不飽和脂肪酸、維生素E和鎂等營養素的食品，有助於降低血脂和增強免疫力，同時還可以保護肝臟細胞免受損傷。

5. 綠茶



綠茶含有豐富的茶多酚和抗氧化物質，可以幫助預防肝臟疾病並改善肝臟健康。此外，綠茶還有助於降低血壓和血糖水平，有助於保持身體健康。