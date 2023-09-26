激到心臟病不是亂說？研究揭經常發怒心臟病發作機率恐增加5倍

氣到心臟病發作可不是假的！根據歐洲心臟雜誌上的一項研究發現，在憤怒情緒爆發後的2小時，心臟病發作的風險高出8.5倍，甚至長期下來還會破壞免疫系統，讓身體愈變愈差。



台灣人前十大死因中的心臟病、高血壓是健康的頭號殺手，尤其是後續引發的心肌梗塞、心因性猝死和中風發病都可能失去性命，而歐洲研究透過血管造影追蹤，發現急性心肌梗塞的誘發原因跟情緒也有關係。

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憤怒爭吵容易引發心臟病

現代人生活焦慮繁忙、生活節奏快速，也容易使得情緒起伏高高低低，內心容易急躁易怒。研究人員發現容易引發心肌梗塞的事件包含與親友爭吵、工作衝突和駕駛的路怒症等，都會對心理與生理造成負擔。

哈佛大學的研究人員也發現，經常發怒的人心臟病發作的可能性大約是普通人的五倍，且中風的風險增加三倍以上，甚至還有引發肌肉緊張、慢性背痛、緊張性頭痛等，長期還會使免疫系統變差。

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預防心臟病先降低憤怒感

悉尼大學和悉尼皇家北岸醫院研究員Thomas Buckley博士表示，強烈的憤怒或焦慮後，身體的心率和血壓增加、血管收緊和凝血增加，會導致罹患心肌梗塞死亡的風險增加。

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巴克利博士建議，患有心臟病的人或想要預防心肌梗塞，應該要先評估自己有沒有憤怒或焦慮的傾向，並且多次進減壓訓練，防止突然的憤怒和焦慮反應，同時也要減少高血壓和避免吸煙等行為來降低風險。

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