佩戴眼鏡近視反加深 眼科專科醫生:眼藥水＋戴眼鏡混合治療成效高

在智能世代，兒童自小就時常看屏幕，有近視似乎無可避免。但清晰眼科早前舉辦的新聞發佈會就指出，原來現時有方法可以避免度數加深，甚至預防近視。醫生提醒，佩戴一般近視眼鏡可能會令近視加深，而深近視會增加患上嚴重眼疾的風險。因此一旦有近視，應接受全面的檢查，並制訂合適自己的治療方案，提升療效。

深近視 眼疾風險增可致盲

13歲的Anthea及11歲的Annessa，小學開始要使用電腦做功課，最終因為近視而要佩戴近視眼鏡。但三年來，她們的近視都變得嚴重，Anthea的左眼加深了100度，右眼加深了200度，而Annessa左眼加深了200度，右眼加深了150度。她們分別在 2019年及2021年改用阿托品眼藥水控制近視，直至現時近視均未有加深，她們將嘗試混合治療，希望進一步控制近視。

根據研究顯示，本港6歲學童近視比率達18.3%，比率冠絕歐亞國家及地區，至12歲時，相關比率更激增至61.5%，至大學時，比率更達95%。眼科專科醫生周寶姿醫生指，近視的成因是由於眼球過長，令光線聚焦落在視網膜前，導致遠方影像模糊。她說：「800度近視或以上患者，會出現多種併發症，白內障機會高出12倍、視網膜脫落高出44倍、青光眼高出14倍、近視性黃斑病變更高出127倍，這些眼疾全部有致盲風險，不能少覷。」

接受「正確」檢查最重要

大部分人認為戴眼鏡或長大後接受矯視便可解決近視問題，但原來佩戴一般近視眼鏡，反而會令近視問題越來越嚴重。周醫生解釋，佩戴一般近視眼鏡時，周邊的影像會落在視網膜後方，形成遠視離焦，從而刺激眼球拉長，令近視加深。而長大後接受矯視雖然能改善視力，但無法還原眼軸長度，患上眼疾的風險將一生存在。眼科視光師鍾凱靖先生表示，坊間配眼鏡時，很多時只著重近視度數，完全忽略眼軸長度，而使用多光譜屈光地形圖儀器MRT，可量度眼睛全區域離焦數據，監察近視控制方案成效，有助訂製個人化近視控制眼鏡，延緩眼軸增長逾七成。

眼科視光師正使用多光譜屈光地形圖儀器MRT為患近視的Annessa進行眼底離焦測試。

混合治療成效高 預防近視控制加深

除此之外，點滴阿托品眼藥水亦能有效預防近視及控制近視加深，更可配合其他方案使用，增加成效。少數兒童使用後會出現畏光及視力模糊，但一般在短時間內會減緩。另外還有角膜矯形術，即我們俗稱的「OK鏡」，是一種夜間硬性隱形眼鏡，晚間睡覺時佩戴，早上摘下就能有清晰視力，能有效控制近視加深高達63%。

眼科專科醫生朱瑞俊醫生建議，如想獲取最佳的治療效果，可採取混合治療，即點滴阿托品眼藥水時配合使用「OK鏡」或近視控制眼鏡，但兩位醫生及視光師均提醒，不同兒童的情況各有不同，適合的治療方法亦未必全部一樣，家長如有疑問，應向主診眼科醫生查詢及詳細了解。家長亦應要為子女定期預約眼科檢查，包括視力檢查、屈光度數、光學生物測量眼軸長度等，以保障眼睛健康。