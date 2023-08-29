素食陷阱｜吃素比吃肉有益？研究揭素食者這位置骨折風險增5成

健康飲食和良好生活習慣對於骨骼強度非常重要



但1項新研究發現，雖然素食被認為有助於預防癌症、高血壓和糖尿病等多種疾病，但可能會增加男性和女性髖部骨折的風險。

吃素導致髖骨骨折風險增加？（按圖看清👇👇👇）

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吃肉比吃素好？ 研究發現吃素導致髖骨骨折風險增

研究顯示，食用素食的女性髖部骨折風險增加，但目前尚不清楚具體的原因。由於評估素食對男性骨骼強度影響的研究結果尚無定論且規模較小，所以來自英國利兹大學（University of Leeds）團隊決定進行1項大規模研究。

研究人員評估了來自英國生物庫項目的413,914名參與者，並收集了他們的飲食內容細節。參與者被分類為經常食肉者（每週食肉5次以上）、偶爾食肉者（每週食肉少於5次）、魚素者（食用魚但不食肉）和素食者（食用乳製品），結果發現參與者中共有3,503例髖部骨折案例。

此外，研究還發現，素食者髖部骨折的風險增加了50%，而魚素者髖部骨折的風險則略高於經常食肉者，共增加了8%。

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專家分析素食者髖骨骨折原因 與BMI指數較低有關

該研究的首席作者詹姆斯·韋伯斯（James Webster）是食品科學與營養學院的博士研究生，他表示，在人口老化的社會中，髖部骨折可說是1個日益嚴重的問題，而且可能會讓身體更加虛弱，並影響生活品質。

然而，這項研究並不能否定素食飲食對整體健康益處，詹姆斯·韋伯斯說明，素食對人體的健康益處，包括降低罹患癌症和心血管疾病的風險，可能仍然超過髖部骨折風險。這項研究顯示，儘管素食者面臨比食肉者高出50%的髖部骨折風險，但在這10年內，每1000人中僅多出3例髖部骨折。

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研究人員認為，雖然素食飲食具有益處，但無法從食物中獲取足夠的蛋白質，可能就是骨骼強度下降的原因。

詹姆斯．韋伯斯補充說明，經過分析後也發現，較低身體質量指數（BMI）可能是骨折風險較高的關鍵因素。此外，素食者達到蛋白質建議攝取量的比例，比食肉者低約17%。因此，這項研究想要傳達的信息是，素食者需要確保攝取均衡的飲食，重點在於飲食中需有足夠的蛋白質，並保持健康的身體質量指數（BMI），才能有助於素食者維持健康的骨骼和肌肉。

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【本文獲「NOW健康」授權轉載。】

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