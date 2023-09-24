頭痛｜夏日喝冰飲凍品消暑容易「雪糕頭痛」？1招助緩解急促疼痛

夏日幾乎人手一杯冷飲，冰店更是人滿為患，民眾藉由吃冰、喝涼消暑，但怎麼冰的食物剛吃下去，突然一陣劇烈的頭痛。神經內科醫師解析：「這其實有可能是產生所謂的『雪糕頭痛』，在吃下冷食物後產生突然、劇烈、短暫的頭痛。」通常疼痛的位子落在在前額或雙太陽穴，但不用擔心，這類的頭痛持許的時間不會太久。



一吃冰就出現劇烈頭痛！

根據台灣衛生福利部統計，今年6月截至6月15日為止，已經累積182人次出現熱傷害，像是在立夏之後南部氣溫直線攀升，為了解暑喝冰飲、吃冰已成為民眾日常，當心一下冰品猛灌讓身體出狀況！

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台灣安南醫院神經內科醫師杜宜憲分享，臨床上遇到一位特別的患者，一位23歲年輕女性，原本就有偏頭痛問題，但因發生次數不太頻繁，且仰賴吃藥效果也很好，因此不曾就醫。

然而，患者最近到海邊遊玩時，因為天氣太熱而買了冰水欲消暑，卻在擰開瓶蓋、暢快灌下一大口時，突然一陣劇痛從額頭襲來，像腦袋被鑽孔一樣，痛到她雙手抱頭蹲在地上。幸好那陣劇痛一下就消失了，不影響她繼續玩水。但到了當天晚上，她買了一支軟雪糕，咬一口吞嚥的瞬間，與白天海邊同樣的感覺、同樣的劇烈疼痛又發生，也同樣很快就消退。

為什麼食用冰品時會造成急促頭痛？（按圖了解👇👇👇）

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雪糕頭痛好發在偏頭痛患者身上

這名患者的典型症狀表現就是「雪糕頭痛」，當聽到這麼名詞讓滿多患者一頭霧水，什麼是雪糕頭痛？杜宜憲解釋：「雪糕頭痛又稱大腦凍結（brain freeze）或冷刺激頭痛（cold-stimulus headache），通常發生在享用冰冷的食物、飲料後，其疼痛感非常迅速，但會在短時間內消失。」

研究發現，雪糕頭痛較常出現在偏頭痛患者身上，約 40%-93% 的偏頭痛患者曾經歷過雪糕頭痛。杜宜憲說明：「這種頭痛的原因主要和血管相關，當冰冷的食物或飲料接觸口腔時，會導致上顎或咽後壁的血管瞬間收縮和擴張，進而活化血管壁上的痛覺感受器，連帶引發疼痛。」

不過，雪糕頭痛通常不超過5分鐘，唯有食用雪糕或飲用冰飲時，如果飲食過快會促使刺激更強烈，可能因此導致更嚴重的頭痛。

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放慢吃冰速度避免冷熱溫差過大

根據哈佛健康（Harvard health publishing）指出，雪糕頭痛雖然看似很常見，但這些症狀是無害的，並不是任何潛在疾病的徵兆，但也因為頭痛的時間很短暫，很難對其進行研究，確實統計上這樣的問題在偏頭痛患者中更為常見。

該如何避免雪糕頭痛的發生，目前臨床上沒有特別共識，最常見的是捲曲舌頭並將下側壓在上顎上，杜宜憲提到：「雖然避免吃冰冷食物、喝冰飲，確實能夠降低發作機會，但這種天氣要完全不吃冰，其實只要放慢吃的速度，讓身體與冰品不要接觸得太突然，避免瞬間冷熱溫差過大，就能有效改善和預防雪糕頭痛。」

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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

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