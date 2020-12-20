補腦飲食｜蛋黃可使腦部變得更靈活？5類食材比銀杏更能有效護腦

目前關於銀杏的正面效果，僅限於改善「部分族群」的記憶力損傷，包括：中風、老年痴呆、阿茲海默症等患者，適量食用銀杏的確有助於提升記憶力；對於一般健康人，服用銀杏則尚無實證效果！

覺得腦力大不如前嗎？這5類食材比銀杏更能有效護腦（按圖看清！👇👇👇）

+ 8 + 8 + 8

1. 糙米飯：提供維他命B與葉酸，有助神經發展、維持記憶力。

2. 乳酪與乳酪飲品：若要人體的第二個大腦——腸道維持健康，絕對不能錯過護腸推手「益生菌」！想要獲得發揮護腸又護腦的益生菌，除了可以從市售的保健食品獲得，亦可選擇食用無糖乳酪與乳酪飲品。

3. 蛋黃：蛋黃不僅有維他命B12，其所含有的卵磷脂能幫助神經細胞活動、修復受損的細胞膜，使腦部變得更靈活、提高反應力和專注力，是維持高工作效率的好幫手。

4. 三文魚：三文魚是維持認知功能的維他命B12與Omega-3脂肪酸的重要來源，想要腦力非常好，千萬不要錯過它。

5. 核桃：核桃中的Omega-3脂肪酸、維他命E、硒等抗氧化物質，能阻斷自由基對腦與神經細胞的傷害，並促進神經細胞新生而促使腦部運作正常。

相關文章：【護膚食物】迷迭香預防老化最佳 細數9種天然食材能讓皮膚變好

+ 4 + 4 + 4

【本文獲「Vivian李芷薇營養師」授權轉載。】