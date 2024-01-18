反覆衝刺跳躍運動易致阿基里斯腱受傷？女性常穿高跟鞋屬高風險群

「阿基里斯腱斷裂」是運動員的共同惡夢！



最有名的就是已逝NBA巨星小飛俠Kobe Bryant，以及台灣體操好手唐嘉鴻、太陽球星Kevin Durant等人，都曾經受到這種傷勢所苦。不過不只運動員，醫師表示，只在假日運動的人要留意阿基里斯腱受傷，另外女性也要當心。

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常穿高跟鞋或過度運動小心斷腳筋

台灣亞東醫院骨科醫師陳鈺泓表示，一般來到骨科門診中，最常看到的狀況，常穿高跟鞋的上班族，或是在假日才偶爾打籃球、羽球的人，當錯誤或過度使用時，就很容易造成阿基里斯腱受傷。

阿基里斯腱在哪裡？

台灣陳鈺泓醫師說明，阿基里斯腱 （Achilles tendon）又被稱為跟腱，是人體中最大且柔韌的肌腱。位於小腿肌後方的跟骨處，由腓腸肌、比目魚肌與腳跟共同連接而成，主要負責蹠曲與推進力的動作，如踮腳、向下踩、跳躍、行走、跑步都會使用到阿基里斯腱。

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阿基里斯腱為什麼會痛？受傷成因

針對阿基里斯腱受傷的原因，陳鈺泓醫師表示，多發生於需反覆衝刺跳躍、快速變換角度的運動，如籃球、羽球或田徑等，當小腿肌突然而強力的收縮拉扯肌腱，就可能導致阿基里斯腱斷裂。此外，像是穿高跟鞋工作者、芭蕾舞者等長時間過度使用，也可能造成肌腱纖維退化，而增加斷裂的風險。

阿基里斯腱受傷症狀

陳鈺泓醫師表示，當阿基里斯腱斷裂受傷的當下，會感覺像有人重踢小腿一下，接著會出現肌腱關節腫脹、小腿僵硬疼痛，同時走路或運動時會感覺緊繃疼痛，且無法踮腳站立。若是在跟腱完全斷裂時，可能會在腳跟觸摸到凹陷的痕跡。

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阿基里斯腱如何緩解疼痛？斷裂怎麼辦？

阿基里斯腱受傷如何治療？台灣陳鈺泓醫師說明，在初步緩解疼痛時，可以透過止痛藥物及物理治療。此外，也可以透過PRP增生療法，幫助受傷部位組織修復；若阿基里斯腱嚴重斷裂，則會手術治療將肌腱縫合強化，術後再以石膏、護具等來幫助固定及復原。

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