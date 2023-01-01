銀髮心臟｜護心8件出爐　睡眠健康新入列　有助管理體重、血糖

古人有云：「催工不催吃，吃飯皇帝大」，但和好好吃頓飯比起來，睡好覺對預防某些疾病的影響不遑多讓。最新研究指出，有沒有好好睡一覺，對於維護心臟健康干係重大。



在全世界，心血管疾病都是第一大死因，在台灣也是，大家認知的第一大死因是癌症，是將所有的癌症加總起來，但以單一疾病計算，心血管疾病才真正的第一大死因。美國心臟協會（American Heart Association, AHA）最新研究顯示，想要保養心臟健康，需要把「一夜好眠」加入你該做的事項清單之中。

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2022年6月底，AHA把睡眠時間列入心血管健康查核清單之中，保持心血管健康的指標，從原來的7項變成8項，稱為「護心8要件（Life’s Essential 8）」。

這8件事是：

．戒煙

．改善飲食

．保持活動力

．管理體重

．管理血壓

．控制膽固醇

．降血糖

．健康睡眠



AHA在6月更新指引以前，舊版本的心血管保健指標是在2010年發佈，只有7項，稱為「簡單7方法」。新版保留原有的7項，新增睡眠，強調好好睡一覺的重要性。

促使睡眠納入指引背後的一些研究，10月19日發佈在美國心臟協會的期刊裏。一項哥倫比亞大學邁爾曼公衛學院（Mailman School of Public Health）科學家所進行的研究指出，AHA的心血管健康指南，如果加上睡眠，將可更為有效預測一個人罹患心臟病的風險。

該研究對象為2,000位美國中年以上成人，是一個持續進行中的心血管疾病與心血管疾病危險因子研究，「多族裔動脈粥狀硬化研究（MESA）」，其中的一環。研究人員分析受試者的睡眠記錄。

受試者參與這項詳細的睡眠研究。他們填寫睡眠調查，戴着一個測量睡眠的裝置7天，也進行一個隔夜研究，讓科學家觀察他們的睡覺方式。

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最佳睡眠時間7～9小時

研究報告指出，美國人的睡眠習慣不佳的現象十分普遍無，參與研究的受試者也是如此。他們大約63%一晚睡眠少於7小時，30%睡眠小於6小時。然而根據CDC的建議，成人最佳睡眠時間應該介於7小時到9小時。

睡眠時間少於7小時的人，發生睡眠效率低下的機率較高，睡眠型態較不規律，且在白天會過度嗜睡，也更容易有睡眠呼吸中止症。例如，這項研究近一半的受試者，有中度或重度的睡眠呼吸中止症；超過三分之一有失眠症狀；14%白天過度嗜睡。

專家表示，睡眠少於7小時的人有較易有心臟病危險因子的健康問題，像是肥胖、第2型糖尿病、高血壓等。其他研究也連結了睡眠太短與慢性病之間的關係，這些都有可能損及心臟健康。

AHA期刊研究報告領銜作者馬卡倫（Nour Makarem）是哥大邁爾曼公衛學院流行病學助理教授。她說：「睡眠不佳也與其他不利於身體健康的行為有關。」

那些不良習慣也讓心臟不健康。

首先是飲食。越來越多證據顯示，沒有睡好、睡飽的人，通常飲食習慣欠佳。馬卡倫表示，部份原因可能睡眠是個恢復的過程，有着產生並規律荷爾蒙的作用，其中包括讓你覺得飽足或是飢餓的荷爾蒙。當這些荷爾蒙因為睡眠品質不好，未來呈現正常水準時，你可能變得需要吃更多東西，或是去找高熱量的東西來吃，以便讓自己快速充滿能量。

不運動容易失眠

馬卡倫也提到，睡不好和不常運動也有關係。

「不管是飲食習慣差，或是缺乏運動，兩者都是心臟病的重大危險因子。」她說：「睡眠與許多心血管疾病危險因子有關，包括心理層面的危險因子。」睡眠不良會提高精神壓力，增加罹患憂鬱症風險，影響心臟健康。

馬卡倫強調：「簡而言之，睡眠與心臟病的生活型態危險因子很有關連性，無論是心理或生理層面。因此，睡眠不佳可能增加未來罹患心臟病的風險，一點也不令人意外。」

洛杉磯查爾斯醫學大學護理學專家柯布（Sharon Cobb）表示，醫療人員評估一個人的整體健康時，考慮到睡眠因素，是很重要的。她希望未來研究能提供更多的證據來支持良好健康與良好睡眠之間的關係，讓更多醫療人員為病患診治時，能夠詢問睡眠相關問題。

柯布說：「醫療人員現在會幫你調血壓，問你飲食習慣，問你有沒有運動，但並沒有太多人關心你晚上睡得怎麼樣？」

可是睡一夜好覺，真的對促進健康非常重要。

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【本文獲「康健雜誌」授權轉載。】

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