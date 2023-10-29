月經｜下腹痙攣、間歇性疼痛好痛苦！醫教4招不吃藥也能緩解經痛

經期好痛苦！不管是下腹痙攣、間歇性疼痛，或持續的鈍痛，都讓人難以忍受，甚至不禁吶喊「經痛到底要不要看醫生」？



對此，台灣新竹國泰醫院婦產部主治醫師張瑜芹表示「如果疼痛感已經影響生活，請就醫。」同時也分享，如何不吃藥緩解經痛？

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為什麼會這麼痛？

張瑜芹表示，其實經痛原因有很多種，經過治療大部分的經痛都可以得到緩解，大大降低對日常生活的影響，經痛可以大致分為兩種，如下 ：

1. 原發性經痛

張瑜芹表示，是無明顯婦科疾病導致的經痛。這種疼痛通常與子宮收縮和激素變化有關，大部分的經痛都是這種狀況。

- 醫師可以幫你什麼？

張瑜芹表示，這類型的經痛可透過止痛藥以及複方避孕藥有效改善。

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2. 續發性經痛

張瑜芹指出，通常與婦科疾病有關，如子宮內膜異位症或子宮肌瘤，通常止痛藥對這種經痛的效果較差，需要藉由超聲波、子宮鏡等檢查，確認經痛原因，並依照病因做適當的手術或藥物治療。

- 醫師可以幫你什麼？

張瑜芹說，除了子宮腔內沾黏所造成的經痛需要手術的可能性較大，其他的病症在檢查出來後，都可以透過藥物控制來改善，實際情況仍需要醫師進一步的檢查與診斷。

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紓緩經痛4妙招

- 毛巾熱敷：約60度左右即可。

- 一日三餐：張瑜芹說，三餐保持正常且少油多纖食的習慣，也有助於紓緩經痛。

- 營養補充：可多補充維他命B1、B6、D3 。

- 養成運動習慣：張瑜芹分享瑜伽或慢跑等有氧運動，都是不錯的選擇。



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