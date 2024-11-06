深圳寶安美食｜沙井新橋夜市好食好玩　炸蝦餅/古法烤梨/章魚丸子

想必不少人都知道深圳寶安有個很大很好吃的夜市街，叫西鄉鹽田夜市。但再遠幾個站的沙井，同樣藏着一個好吃又好玩的新橋夜市，它在清平古墟的旁邊，吃完還可以去看看古墟的夜景。



百來家小攤，送餐到桌

跟以往的夜市不太一樣，它更像是一個市集。

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這裏是燒烤與茶飲的主場，同時搭配一些地方小吃，你甚至能在這裏來上一頓貴州烙鍋。而且座位很多，對應的攤位都有編號，直接點餐送到桌就行。

不止美食，桌遊項目多

一般來夜市吃吃喝喝，大家都是聊聊天或者刷手機，但這裏不僅不放過你的嘴，也不放過你的手～

在夜市街的後半區域，有麻將、五子棋、圍棋、飛行棋等等。只要買了食物，坐下就可以玩，不需要額外花錢噢~

新橋夜市美食推薦👇👇👇

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1. 料超足的章魚小丸子

説實話，一開始我對章魚小丸子沒有抱太大的期望，結果拿到手，😮料堆得跟小山似的，可以單點也可以雙拼，我點的青芥魚籽口味，口感很豐富，小丸子裏也是給了實打實的小章魚噢，值得衝！

2. 化州香油撈豬腸粉

在章魚小丸子攤邊有個賣「廣式風味美食」，除了老火靚湯，還有一些肉粽、鹽焗雞、簸箕炊等小吃......我點的是10元的香油撈粉，有三種類型的粉可以選擇，現點現撈，芝麻香很濃，隔着屏幕我又開始饞了......

3. 超香的炸蝦餅

圓扁扁的炸蝦餅，5元一個，一份加了五六隻小蝦，吃起來脆香脆香的，還能嚐到蝦本身的鮮味，內裏有點像年糕質地，糯糯的，建議加點辣椒粉會更好吃噢。

4. 現蒸燉的古法烤梨

最近在深圳已經感受到秋天的涼意了，沒想到夜市也賣古法烤梨，18元一罐，有三四種口味可以選，湯裏有兩大塊梨肉，口感水潤清甜，喝完就感覺喉嚨很舒適。因為是現蒸的，等待時間會久一點噢。

新橋夜市

營業時間：週一至週日 18:00-23:00

地址：深圳寶安區橋頭北路宏海匯盈大廈西側約250米

交通：深圳地鐵11號線沙井站D出口步行970m



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