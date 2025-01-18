深圳福田「崗廈美食指南」　1元3個水煎包　24小時潮州牛肉粉

好吃的福田，這次來到了崗廈。

本期整理「崗廈吃飯指南」，先給大家推薦這8家，收藏好，放假就去開餐！



崗廈美食地圖，8間食店各有特色

1. 漢堡雙倍Burger Double：村裏很火的漢堡店

【關於它】

Ⅰ. 火上過B站的成都人氣漢堡店

Ⅱ. 主打手工製作原創美式漢堡

Ⅲ. 新門店面積更大、環境更好、菜單新升級



之前開在崗廈村裏的「Burger Double漢堡雙倍」，之前成都店就火上過B站，快60+w的播放量。在深圳開店，再到搬家，都依然被網友稱讚是：「深圳最好吃的漢堡店」、「必吃的寶藏小店」。

+ 6

新店搬至深圳之眼商場，離地鐵出口很近，也很方便尋找。新門店更加寬敞和舒適，每個角落都透露出一種很Chill的用餐氛圍，就連菜單也做了全新升級，菜品選擇更多了！

門店主打的是手工製作原創美式漢堡，每一款漢堡都是主理人費盡心思鑽研出來的，從原材料到調味料，都是純手工製作，真材實料，在別的地方很難吃到這種味道。

美式芝士皇堡、招牌阿根廷大蝦堡、招牌法式香煎鵝肝堡等，都是他們家的招牌，15+種漢堡選擇，足以讓人挑花了眼，每一款配料都極其豐富。

Burger Double漢堡雙倍

營業時間：週一至週日 11:00-21:30

地址：深圳福田區崗夏北商業西區W2-2B號商鋪（崗廈北站3號出口旁）

地鐵：11/14號線崗廈北站3號出口步行310m



2. 貴A糯米飯：只賣貴州特色小吃

【關於它】

Ⅰ. 主打貴陽特色小吃：手包糯米飯

Ⅱ. 糯米飯兩種尺寸，手包12元/個；碗裝20元/份

Ⅲ. 開業兩年，已有分店，也成為貴陽老鄉的寶藏小食堂



「老闆，要一份手包糯米飯！」

大木桶裏的糯米飯，早已飄香四溢，揭蓋就滿是糯米香氣；老闆操作熟練地從裏頭快速舀2大勺快速鋪勻，加入酸蘿蔔、花生米、葱花、脆哨、折耳根......糯米飯的配料就大致有7種；懂吃的貴陽人還得來上一勺辣椒油、一勺白糖。

+ 1

比拳頭還大的糯米飯，一口塞進嘴裏，香、酸、鹹、辣、脆相互交織，口感糯糯的又滿是豐富的餡料，一份就頂飽，這便是貴陽最愛的特色小吃。

開在小巷深處的它，真的不太好找，卻還是有很多人會特地前來打卡。小小的門店，就只做貴陽人最愛的特色小吃，在深圳不常見的美食裏，它也為貴陽老鄉們帶來了獨屬的家鄉味道。

貴A糯米飯（崗廈店）

營業時間：週一至週日 10:00-20:30

地址：深圳福田區崗廈村東一坊14號-102消防隊旁邊第一個巷子進來20m

地鐵：1號線崗廈站A出口步行320m



3. 明記清餃：mini港式茶檔，崗廈也有了

【關於它】

Ⅰ. mini版茶餐廳，主打港式小食

Ⅱ. 從只有5㎡的小店，做到現在有很多家分店

Ⅲ. 他家的撈麵被稱作是「頂級天花板廣式撈麵」



第一家老店就在黃貝嶺，早已小有名氣。港式小餐廳，主打就是撈麵、餃子雲吞、小吃之類的。餃子每天新鮮食材現包現煮，店裏招牌是豪華三寶撈麵，就很神奇，明明是平平無奇的雞蛋、腸仔和公仔麵，卻被做成了最簡單的美味。

+ 2

明記的崗廈店，也不算特別大，卻非常用心佈置了一番，大大的菜品招牌，鮮豔的色彩搭配，都透露出一股濃郁的港風。一份主食，一份小吃、飲品，就能填飽肚子，也成為崗廈附近居民和學生的「第二家食堂」。

明記清餃·港式小餐廳（崗廈店）

營業時間：週一至週日 10:00-21:00

地址：深圳福田區萬景花園濱河大道5016-7號

地鐵：10號線崗廈站E出口步行410m



4. 艾文咖啡i-wen coffee：崗廈村裏的咖啡獨苗

【關於它】

Ⅰ. 老闆是崗廈村本地人，熱愛滑雪的帥哥

Ⅱ. 由舊樓打造出的T字路口最亮眼別緻的咖啡店

Ⅲ. 在村裏開了很多年，依舊是這裏最能打的咖啡店



在咖啡店沒有那麼盛行的崗廈村裏，艾文咖啡就是一個最特別的存在。

老闆是崗廈村本地人，一個留學回來，熱愛滑雪的帥哥。爆改村中舊樓打造出這個別緻的咖啡店，我們都笑着説，你們就是崗廈村的咖啡獨苗！

整家店使用了治癒強迫症的統一色系，還用了滑雪作為元素設計。生椰拿鐵、香水檸檬美式是他們家的招牌，如果你恰巧路過，不妨也停留腳步，進來坐坐～

艾文咖啡i-wen coffee

營業時間：週一至週日 10:00-19:00

地址：深圳福田區崗廈東1街崗廈村東四坊1號

地鐵：1號線崗廈站A出口步行210m



5. 窯滾麵包Maison Kamado：源自南京的新式麵包

【關於它】

Ⅰ. 源自南京的窯滾麵包，深圳首家

Ⅱ. 堅持「一店一坊」模式，福田崗廈麵包甜點人氣TOP1

Ⅲ. 日式麵包為主搭配歐式麵包，60+款麵包現做現賣



「『窯』是傳統歐包燒紙的窯爐，『滾』是麵粉與水翻滾融合，兩者一起變成麵包的過程，烘烤出大家所喜歡的麵包。」源自南京的窯滾麵包，剛來深圳就立馬成為了崗廈好吃的麵包排行榜TOP1。

+ 2

店裏有60+種麵包選擇，遊在充斥着麵包香的櫃枱之間，着實選擇困難；招牌是恰巴塔系列，口味豐富，麵包吃起來也有韌勁。

窯滾麵包Maison Kamado

營業時間：週一至週日 10:00-22:00

地址：深圳福田區崗廈卓悦中心B1層B1109

地鐵：1號線崗廈站出口步行270m



6. 豫見胡辣湯：水煎包1元3個，胡辣湯5元

【關於它】

Ⅰ. 在崗廈村裏開了4+年的平價小館

Ⅱ. 水煎包1元3個，胡辣湯5元一大碗，人均不超過10元

Ⅲ. 一到食飯時間，就爆滿



在深圳，還能見到1元3個水煎包，3元、5元就有一大碗粥、胡辣湯的店，真的是感到震驚，在崗廈村裏就發現了這麼一家，他就是「豫見胡辣湯」。

門店主要賣的都是河南小吃。河南老鄉的早餐，就是一份胡辣湯+一份水煎包。

+ 4

胡辣湯量很足，湯味濃郁，配料也豐富，吃起來胡辣温和。老鄉習慣性的都得配上水煎包，素餡和肉餡的包子，是隨機的，僅僅是這種簡單搭配就能温暖你的胃。

簡簡單單的環境，一到食飯時間，店裏就坐滿了人。出餐區，所有的食材都會擺滿，想吃什麼直接點着就好。現做現賣的水煎包、胡辣湯、八寶粥、牛肉盒子......不僅價格便宜，口味也地道。全天營業，附近居民可以隨時下個樓就能吃到家鄉味道，太幸福了吧。

豫見胡辣湯

營業時間：週一至週日 全天營業

地址：深圳福田區崗廈東一街崗廈村

地鐵：1號線崗廈站A出口步行350m



7. 平頭早餐店：開了20+年的普寧腸粉

【關於它】

Ⅰ. 開了20+年，主打普寧腸粉、湯粉面

Ⅱ. 腸粉是用圓鐵盤裝的，是老家傳統

Ⅲ. 有的回頭客會每天7點起牀，特地叫車過來吃



在崗廈村裏開了20+年的早餐店，主打的是有潮汕老家味道的腸粉、湯粉。每天早上6點開門營業，就是為了能讓附近上班的打工人吃上一頓熱乎乎的早餐。

用圓鐵盤裝的普寧腸粉，最貴的是雙蛋瘦肉腸，8元/份。吃起來是綿綿順滑的口感，米香味濃郁，醬汁味也恰到好處，別忘了加一勺辣椒，這才是靈魂。

+ 2

因為老闆是平頭髮型，所以門店也取名為「平頭早餐店」，夫妻檔組合的家庭小門店，沒有什麼豪華精緻的裝飾，做的都是街坊鄰居的生意，20多年味道從未變過。當然，也有很多人會特地前來打卡，在他們家的頁面評論區看到這麼一條評論：「去吃過很多次了，每次大早上7點起牀，打車過去吃。」

平頭早餐店

營業時間：週一至週日 06:00-11:30

地址：深圳福田區崗廈村東二坊29-5號

地鐵：1號線崗廈站A出口步行470m



8. 菜忠潮州牛肉店：24小時全天營業的菜忠

【關於它】

Ⅰ. 開在崗廈菜市場旁邊，24小時全天營業

Ⅱ. 潮汕牛肉專門店，老潮汕人都認準他家

Ⅲ. 這麼多年，依舊是崗廈村的美食招牌



不知道吃什麼的時候，去吃菜忠就好了，絕對不會出錯。

在崗廈菜市場旁邊開了15+年的菜忠潮州牛肉店，早已是崗廈的美食招牌。深圳罕見的全天營業牛肉店，一口大鍋無時無刻都在沸騰。

牛肉足夠新鮮，現做現燙的牛肉粉面、炒牛河的分量總能讓人傻眼。不知道什麼時候開始，路過崗廈村總是習慣去菜忠解決午飯，很多人和我一樣吧？

菜忠潮州牛肉店（崗廈店）

營業時間：週一至週日 全天營業

地址：深圳福田區崗廈牌坊街崗廈小學北100m

地鐵：10號線崗廈北站12號出口步行380m



請問，崗廈還有什麼好吃的？

【本文獲「ShenzhenWeekly」授權轉載，微信公眾號：hkmaimaijun】