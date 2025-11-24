半城山水半城工業　深圳地鐵讓「被遺忘的森林小鎮」石岩華麗轉身

在深圳，總有一些地方像「隱藏副本」，平時想不起來，一通地鐵就華麗轉身。沙井、福永、觀瀾都是這樣，從「邊緣地帶」變成很多人的安家選擇。而在寶安，也有這麼一顆被嚴重低估的「遺珠」——石岩。隨着6號線開通、13號線被千呼萬喚，石岩終於重新進入大眾視野。



有人說它偏，有人說它舊，其實人家有山有湖、環境不賴，甚至還低調當上了「寶安第一街」。今天，來重新認識石岩。

深圳寶安石岩（深圳微時光授權使用）

深圳「寶安第一街」石岩：

+ 28

印象中的「山旮旯」

石岩究竟有多偏？石岩本地人會苦笑回答：「雖然這裏也是寶安，但是我們習慣把去新安才叫作『去寶安』。」是的，在本地人看來，石岩像是被悄悄遺忘的角落，甚至有人調侃這裏是「寶安的關外」。

很多人第一次踏進石岩，大概都會跟我一樣，恍惚一愣：是不是到了東莞？路邊隨處可見的城中村、機械轟鳴的廠房、整齊卻擁擠的工廠宿舍……一眼望去，彷彿一幅還沒完全拼好的城市拼圖。正如網友形容的那樣：

來到石岩，就像突然回到了老家的縣城。

石岩的個性如同這街景，一半是工業園，一半是城中村。有點亂，有點吵，但卻莫名真實。石岩沒有聚集的大型商場，真要逛街買東西，還得坐一段地鐵去紅山或鳳凰城。心態好的朋友說：「石岩在用安靜和距離，幫你守住錢包。」心態炸裂的朋友可能會留下三個字：「山旮旯。」

確實，石岩的位置就像它的名字一樣 —— 石岩石岩，兩塊石頭一座山。北面大雁山、東面簡坑嶺、南面陽台山，三面環山，這裏是山間的一片盆地。正因地形如此，才會明白石岩人對13號線的望眼欲穿。

通勤，是無數石岩人的痛，6號線開通之前，出門基本靠擠公交、拼打車。一句「去哪都是進城，車還經常叫不到」，道盡多少無奈。可期待之中，也夾雜着一絲現實憂慮：「要開通地鐵了很開心，但又擔心房租還能不能承受得起。」

半城工業，半城山水

儘管石岩總被調侃成「山旮旯」，但是它的青山綠水，在深圳算是獨一份的存在。住久了的人都說：

這兒節奏舒服，出門就是綠道公園，很適合生活。

說它是「寶安後花園」，名副其實。作為寶安面積最大的街道，石岩近半土地是水源保護區，陽台山主峰也坐落於此。

這裏沒有大型商圈的喧囂，卻擁有一條30.8公里的石岩湖綠道，貫穿濕地、公園與水庫，成為騎行、慢跑、散步的理想去處。每年秋天，陌上花公園的粉黛花海如約綻放，吸引不少人專程前來。而587米高的陽台山，登頂可遠眺城市與山水，是名副其實的「城市氧吧」。對了，2018年時，石岩還拿下「森林小鎮」稱號。

許多人在這兒一住就是二三十年，麻布、浪心、羅租...看中的正是這份不緊不慢的生活節奏。十來年前這裏還帶着村鎮氣息，如今隨着新社區、體育館陸續建成，地鐵不斷推進，綠道持續升級……相比遍地高樓，石岩更保留着一份質樸與寧靜。

【延伸閱讀】深圳夏威夷｜大梅沙海濱公園為何人氣最高？不止潛水與水上電單車（點圖放大瀏覽）：

+ 19

寶安「工業第一街」

石岩的底氣，不只在青山綠水之間，還沉澱在廠房車間。雖然偏僻，卻藏着一個讓人驚訝的身份 —— 寶安實打實的「工業第一街」。2021年，石岩街道工業總產值突破了2036.3億元（人民幣，下同），成為寶安首個工業總產值跨過2000億大關的街道。

這是什麼概念？在深圳公布的2021年度成績單中，全市規上工業總產值首次突破4萬億元，石岩以一街之力，貢獻了全市總量的1/20。看似不起眼的街道，實則是驅動深圳工業的強悍引擎。

這份實力從哪來？答案就寫在那片擠滿廠房的土地上。從上屋到水田，官田到應人石，石岩的十個社區裏，足足擠下了252個產業園區和6000多家工業企業。從第一到第五工業區，再到各種專業園區，電子、新能源、五金製造……可謂琳琅滿目，無所不包。

值得一提的是，石岩的產業版圖並非大而全的簡單堆砌，製造業31個大類中覆蓋了27個門類，是深圳製造業「全鏈條能力」的重要載體。其中，小家電巨頭艾美特、鋰電領軍企業欣旺達、電子製造「隱形強者」恩斯邁，還有創維、億和、拓邦、裕同……這些低調的實力派，不聲不響，也少見於新聞，卻是產業鏈中實打實的產業龍頭或「隱形冠軍」。

或許在很多人的刻板印象裏，石岩的「工廠」大都偏傳統和低端。如今確實仍然大量存在，不過，石岩早已今非昔比。你肯定想不到，不太起眼的石岩，截止目前已擁有1043家國家高新技術企業、516家專精特新企業及149個各類創新平台。如今石岩的定位是「新型工業化示範區」，主打科創，還定下了2030年工業總產值破「萬億」的「小目標。」

羅馬不是一天建成的，石岩今天這份厚實工業家底，可不是憑空而來。它的故事，得從四十多年前深圳那份「001號」協議說起。

深圳第一家「三來一補」

1978年，石岩公社上屋大隊與深圳輕工業進出口公司、香港怡高實業，聯手簽下深圳市「001號」合作辦廠協議。石岩出人力，香港出資金、設備和原料。就這樣，中國第一批、深圳第一家「三來一補」企業（來料加工、來樣加工、來件裝配和補償貿易）——香港怡高發熱線圈廠，在石岩誕生。一紙協議，推開了一個時代的大門。

當時石岩上屋電業是深圳特區第一個外資企業，石岩還是台商投資的第一站。隨後幾年，深圳多地紛紛借鑑「石岩上屋模式」，轉向製造加工。

1986年，石岩已吸引投資近2793萬元，建成6個成熟工業區，引進設備價值9450萬港元，辦起29家「三來一補」企業，還有村辦企業33家。從製衣、玩具，到電子元件、鐘錶……一批批「石岩製造」走出國門，遠銷歐美、日本、東南亞和中東。除了抓住時代機遇，石岩的「地利」也恰到好處。上世紀90年代，艾美特工廠選址石岩，其創始人蔡正富曾坦言：

石岩確實偏僻，但工廠本來就不該擠在市中心。

而且石岩卻並未與深圳脱節，前往寶安、羅湖、福田、南山，交通不算麻煩，恰到好處的距離，反倒成了製造業落地生根的優勢。更讓企業安心的，還有來自當時寶安實實在在的支持。蔡正富至今仍清晰記得：「那時交通還不便利，但區領導果斷承諾——兩年內開通寶石路！」

1993年，寶石路如期通車，承諾沒有落空。一條路，牽動了一座廠的命運。轟鳴的機器和往來的貨櫃，也連起了石岩與世界的距離。

片區發展起了個大早，趕了個晚集的情況不少見，石岩難能可貴的是做到了可持續和與時俱進。它的故事始於1978年深圳那份「001號」協議，一路從「三來一補」走向高端製造，不斷升級卻從未掉隊。可以說，石岩的發展史，就是一份深圳工業的微縮樣本。從製造到智造，從工廠到科創，這份穿越周期的底氣，正讓石岩走向更遠的未來。

流水線、舊廠房與青春

石岩大大小小的工廠，塑造的不僅是石岩的經濟版圖，也編織了石岩人具體而微的生活日常。什麼「001號」協議、「萬億計劃」，或許都過於宏大，留下印記的是那一個個熟悉的地名和場景。

對曾在這裏生活過70、80、90後來說，石岩更多意味着流水線的光、舊廠房的風，和一代代打工人的青春。恩斯邁、創維、艾美特、欣旺達……這些名字不只是企業名錄，更是無數人上下班打卡、領工資、結識工友的日常現場。如今，廠房雖舊，記憶猶新。

走出車間，生活才真正開始。曾經石岩會堂是當年的「文化中心」——誰沒在這兒看過幾場電影，參加過幾次聯歡？會堂門口的廣場，一度是年輕人約會、阿姨跳舞、小孩追逐的聚集地。不知從何時起，石岩會堂門口成為了地鐵13號線的工地。

還有石岩街市、石岩萬聯、宏發大世界（石岩主場）等地方。買衣服、挑日用品、周末逛一逛，柴米油鹽全在這兒解決。它們雖不豪華、不新潮，卻實在，也承載了幾代人真實的生活軌跡。這些地方，共同拼成了石岩的底色。不那麼光鮮，卻充滿奮鬥的温度與人情的厚度。

石岩不是許多人印象中那個光鮮的深圳，但正是這份「不像」，成就了它的特殊。隨着交通升級、城市更新與產業更替，這裏在悄然變化。它沒有停留在「被遺忘的角落」的敘事裏，而是在紮實地走向「科創新城」。更要緊的是，石岩要山有山，要水有水，也為無數人提供了一個奮鬥與生活可以並存的現實選擇。

【延伸閱讀】深圳主題公園「世界之窗」重獲人氣 曾是一代人認識外國的起點（點圖放大瀏覽）：

+ 18

【本文獲「深圳微時光」授權轉載，微信公眾號：szdays】