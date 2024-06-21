越南酒精烤魷魚射出「火箭」　女童「中箭」烈焰焚身｜有片・慎入

越南河內市近日發生一件特殊的孩童燒燙傷事故。



當地一戶居民的家長在家門口「用酒精烤魷魚」，不料噴出的酒精意外變成「火箭」，直直射向坐在旁邊約2公尺外的女童，造成女童當場遭烈焰焚身，嚇得周遭大人立刻衝上去幫忙滅火，事後火速將女童送醫，整個過程都被閉路攝錄鏡頭拍下。

越南河內一戶居民在家門口「用酒精烤魷魚」，不料噴出的酒精意外變成「火箭」，直直射向坐在旁邊約2公尺外的女童，造成女童當場遭烈焰焚身，嚇得周遭大人立刻衝上去幫忙滅火，火速將女童送醫。（X@pimainnet81）

越南河內一戶居民在家門口「用酒精烤魷魚」，不料噴出的酒精意外變成「火箭」，直直射向坐在旁邊約2公尺外的女童，造成女童當場遭烈焰焚身，嚇得周遭大人立刻衝上去幫忙滅火，火速將女童送醫。（X@pimainnet81）

點圖放大看看監視器拍到的意外發生經過（慎入）：

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根據越南SAOstar報道，事件發生在13日晚間6時許，一名男子蹲在家門口用火盆烤魷魚。

下一秒他使用酒精打算增加火力時，噴出的酒精卻變成一條長長的火箭，直接撞上旁邊坐在地上正在吃零食的女童。

網路上曝光的9秒影片可以看見，女童被火箭撞上後，全身衣服瞬間燃燒，讓女童痛到發出尖叫，嚇得周遭大人立刻衝上去，把女童抱到鏡頭外滅火，事後火速將女童送醫治療。

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黎有晫國家燒燙傷醫院醫生表示，當地經常發生「用酒精烤魷魚」造成的燙傷案例，類似的事故整天都會發生，不過在夏天是最為常見。

建議人們應該停止使用酒精燒烤魷魚，改用木炭爐或煤氣爐等更安全的方式。

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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】