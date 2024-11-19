瘋傳內地馬拉松男女選手「狂掃補給站物資」能量啫喱塞滿透明背包

中國蘇州17日一場馬拉松比賽當中，上演了爭議的一幕！



有參賽者目擊，一對男女選手，在補給站大肆搜刮後，背包裝著滿滿的補給品繼續完成賽事，讓網友嘲諷到底是來比賽，還是來進貨的？

蘇州一場馬拉松比賽當中，一對男女選手在補給站大肆搜刮補給品放進背包，累後方選手未能領取，引起熱論。（微博影片截圖）

發現被拍攝還惡言相向 點圖放大瀏覽：

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據《百姓關注》等陸媒綜合報道，11月17日，江蘇蘇州舉辦的「環太湖1號公路」馬拉松比賽中，有兩名參賽選手被拍到，在比賽途中疑似大量拿走補給站的物資，導致後續選手幾乎未能領取到補給一事引發關注。

多段現場影片顯示，參賽者當中，上身穿著白色T恤，下身穿粉紅短褲的一男一女，疑似將沿途免費給選手提供的零食及能量啫喱，放進肩膀上的透明背包裡「負重」奔跑。

有人加以勸阻，但男選手惡言相向，還阻止其他選手繼續拍攝。

上傳影片的選手表示：

拿一點兒，差不多意思意思就行了，別這樣幹呀。拿5個也沒事呀，他們這樣做就誇張了，而且他們還知道把號碼牌擋起來。可能他們拿「能量啫喱」是為了賣。而且放口袋裡10個也不要緊，也沒人看見，關鍵他們要是用不透明的袋子也還好。

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消息一出，引發網友熱議，有人留言表示：

「體力真好還能負重跑」

「這兩人一點都不覺得尷尬嗎？」

「我還以為他們賣『能量啫喱』的」

「別把肩膀累壞了」

「難怪我一個都沒吃到，好在我自己準備了幾個」



有選手介紹稱，「能量啫喱」一袋大概8元人民幣左右，是為了選手補充體能。

該賽事組委會工作人員回應，會儘快核實並向領導反映此事，並表示在比賽過程中他們不會限制選手拿走多少物資，兩位選手的行為屬於個人道德問題，不會取消比賽成績，之後他們也會杜絕此類事件再次發生。

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