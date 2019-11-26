【一分鐘看世界】美大選是富豪之戰？特朗普槓上海軍、日韓爭議

早晨，今天是11月26日，星期二。 陰晴不定的早上，你需知道以下五宗國際新聞：

中美貿易談判

中美貿易談判仍在進行，首階段貿易協議或能在年內簽署。但有報道指至目前為止，未有跡象顯示第二階段判談可在短期內進行。中國《環球時報》稱中國及美國「非常接近」達成第一階段貿易協議。有俄羅斯專家認為，美國沒有新的對華施壓資源，已經毫無前景……（按此閱讀更多）

中美貿易談判仍在進行，首階段貿易協議或能在年內簽署。但有報道指至目前為止，未有跡象顯示第二階段判談可在短期內進行。（路透社）

美大選是富豪之戰？

美國紐約前市長彭博（Michael Bloomberg）正式宣布參選美國民主黨總統初選。名下的新聞通訊社彭博社（Bloomberg）表明不對大老闆進行深入調查報道。多個美國傳媒報道，彭博將花約3000萬美元，在多個州賣廣告，創下美國歷來總統參選人最大筆廣告開支。美國夢和總統夢是富人的專利嗎？（按此閱讀更多）

美國紐約前市長彭博（Michael Bloomberg）正式宣布參選美國民主黨總統初選。（美聯社）

特朗普槓上海軍

美軍海豹突擊隊成員加拉格（Edward Gallagher）被指2017年犯下血腥行為，涉嫌在伊拉克試圖殺害平民，以及用割喉方式，殺死負傷戰俘。事件引發的政治風波一發不可收拾，海軍部長斯潘塞（Richard Spencer）甚至遭到革職。當政府一個道命令有違道德，作為守護國家的軍人應反抗還是接受？（按此閱讀更多）

日韓爭議

日韓峰會即將舉行，磋商《日韓軍事情報保護協定》（GSOMIA），外界亦關注兩國能否解決一體兩面的徵用勞工賠償以及限制出口等問題。青瓦台重申，韓方已就日本歪曲公布軍情協定磋商詳情一事向日方表示抗議，日方已經道歉。日韓關係乍暖還寒，兩國爭議到底要從何說起？（按此閱讀更多）

德博物館失竊

德國德累斯頓（Dresden）綠穹珍寶館（Green Vault Museum）遭到爆竊，賊人偷走三套巴羅克（Baroque）珠寶，分別由數十塊鑽石和紅寶石等寶石組成，包括胸針、鈕扣和搭扣等約百件飾物，暫時未知是否全數飾物被盜。《圖片報》（Bild）估計，損失的珠寶價值近10億歐元……（按此閱讀更多）

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