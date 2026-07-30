熊本地震死亡人數升至34人　八代造紙廠煙囪倒塌重災8死2傷｜最新

日本熊本縣熊本地區7月28日下午發生7.1級強烈地震，九州、四國及本州西部大部分地區都感受到震動，有關部門指震度達7級，並一度發出海嘯預警。熊本縣防災對策本部7月30日下午表示，地震造成的死亡人數升至34人。當局正把握救人關鍵的「黃金72小時」，盡力搜救失蹤者和被困人士。



熊本地震死亡人數升至34人

【15:33】熊本縣防災對策本部表示，地震造成的死亡人數升至34人。

熊本縣開放415個避難中心，安置逾10,400人。當地仍有約74,800戶家庭斷水，約23,000戶家庭停電。

熊本縣知事木村敬表示，死亡人數不斷上升，情況令人非常痛心，救援工作仍在全力進行，他指災後至今已近72小時，將竭盡全力挽救生命。

2026年7月底，熊本大地震造成當地數以萬戶斷水，居民排隊領取食水（Reuters）

八代造紙廠煙囪倒塌8死2傷1失蹤

【14:27】在這次地震中，位於熊本縣八代市的日本製紙八代工廠煙囪折斷倒塌，截至30日上午，死亡人數上升至8人，傷者則為2名，目前仍有1人下落不明，救援工作繼續進行中。

另外在嘉島町的永旺熊本購物中心（Aeon Mall Kumamoto），目前確認有5人死亡。

日本九州熊本縣周二（28日）下午發生7.1級地震，九州、四國及本州西部大部份地區都有震感。圖為八代市日本製紙工廠煙囪折斷坍塌。（Reuters）

熊本地震死亡人數增至30人

【13:30】日本首相高市早苗表示，熊本地震死亡人數增至30人。

她稱將在熊本縣政府設立地方災害應對本部，要求各部門和機構通過地方災害應對本部與地方政府密切合作，盡一切努力確保必要物資供應，並恢復電力、供水等基礎設施。

越南技術實習生身亡

一名24歲越南技術實習生在熊本地震中喪生，據日媒引述越南駐日本大使館消息指，死者曾遭倒塌的起重機困住。越南人民網指，他自2026年1月以技能實習生身份赴日，不幸在地震中遇難，與其同廠工作的另外7名越南實習生及時撤離。

【10:55】日本防衛省周三公布片段，展示了熊本地震後「永旺熊本購物中心」內部的情況。

【10:27】內閣官房長官木原稔於30日上午的記者會上透露，熊本縣地震已證實造成28人死亡。有關數字是基於警方報告，其中包括仍在調查中與災害關聯性的案件。

2025年10月21日，日本官房長官木原稔抵達位於東京的首相官邸。（Reuters）

【09:20】熊本縣災害應變本部宣布，此地震造成的死亡人數已上升至17人，其中，5人在永旺購物中心熊本店罹難，8人在日本製紙八代工廠喪生。全縣共有6人心臟驟停，5人傷勢嚴重。

【09:03】警方表示，搜救團隊將把握攸關人命救援的「黃金72小時」，全力投入搜救。當地警方、消防及自衛隊昨晚約8時，已開始動用重型機具展開搜救作業。

熊本縣警方表示，由於現場南側堆積大量瓦礫，先前甚至無法抵達入口，導致連人力搜救都無法展開。

【08:56】韓國總統李在明在社交平台X上發文，對日本熊本縣強震遇難者表示深切哀悼，向遺屬致以誠摯慰問。

【04:20】日本共同網報道，當地時間30日清晨5時16分前後，日本熊本縣發生4.6級地震，震源深度10公里，沒有引發海嘯風險。

【00:39】日本政府地震調查委員會29日召開特別會議，指今次地震是由「日奈久斷層帶」移動引起，與10年前熊本地震一樣，而今次移動的位置有約30公里，但斷層帶未完全斷裂，估計未來仍然有可能引發強烈地震。

7月29日

共同社報道，是次地震的死亡人數已增至最少14人。在這些死者當中，宇城市市長末松直洋表示，其中2人是因地震「直接死亡」。

報道指，八代市日本製紙八代工廠因煙囪斷裂已有5人死亡。熊本縣政府較早前表示，嘉島町「永旺夢樂城熊本」爆炸3人死亡，之後又稱增至4人死亡，1人心肺停止、5人受傷。朝日新聞之後又報道，「永旺夢樂城熊本」爆炸增至5人死亡。

另在八代市有3人、甲佐町有1名越南籍實習生不幸罹難。

美聯社則報道，死亡人數已增至最少18人，至少62人受傷，其中6人傷勢嚴重。根據外媒報道中的特別註明，在報道日本新聞時，許多人被稱為「心肺停止」時，除非有特殊生還跡象正在急救，否則在英文標題上應直接視為「Killed（遇難）」或納入死亡人數統計，以符合英語讀者的閱讀習慣，避免使用難懂的日本官僚醫學術語。因此，「心肺停止」的人數在西媒的計算中，亦納入死亡人數的總數。

【21:29】日本熊本縣再發生5.8級地震，震央是熊本縣天草與蘆北地方，最大震度為5弱，預計不會引發海嘯。

【15:37】中方表示密切關注日本熊本縣發生的地震，對遇難者表示哀悼，向遇難者家屬及傷者致以慰問。

在北京，外交部發言人毛寧在例行記者會上表示，中國駐日本使領館已經第一時間啟動了應急機制，發布領事提醒，提醒中國公民注意防範海嘯及餘震。中國外交部及駐日本使領館將繼續密切關注有關情況，及時向有需要的中國公民提供協助。

【12:19】熊本強震逾9000人已安置在避難中心

日本內閣秘書長木原稔說，包括熊本和福岡在內的五個縣共設有506個避難中心，截至29日上午7時共收容了9186人。

【11:49】共同社報道，日本熊本縣7月29日清晨5時49分熊本縣再發生4.1級地震，屬28日當地強震的餘震。震源深度極淺。據推測震級為M4.1級。無需擔心此次地震會引發海嘯。

【10:26】高市早苗：將調動所有資源盡力挽救生命

高市早苗於首相官邸向記者表示，還有許多人受傷或失蹤，救援工作徹夜進行，強調正同時間競賽，將調動所有資源，盡最大努力挽救生命。

她提到，熊本縣目前停電和缺水，正全力恢復基礎設施，自衛隊也在協助供水和運送傷者。當局將向避難中心運送食物品和飲用水等必需物資。

【09:54】地震發生後當地自來水變得混濁，熊本市政府呼籲民眾暫勿飲用，並已在多處供水站提供水袋等物資。

【09:11】日本首相高市早苗宣布，熊本縣熊本地區發生的地震已確認造成13人死亡。

【09:09】日本氣象廳官員警告，未來一周左右，特別是接下來兩三天內，可能會再發生同等規模的地震，呼籲民眾保持警惕。

【03:15】據熊本地方政府防災部門網站，截至29日清晨，包括圖書館、社區中心、公園和體育設施等178個場所因地震發生而關閉，部份場所被改造成臨時避難所。

【00:25】日本共同網稱，八代市日本製紙工廠煙囪倒塌事件中，有兩人獲救後出現心臟驟停的徵狀，另有9人仍失蹤。

7月28日

日本放送協會（NHK）報道，地震發生於28日下午4時27分左右，震央位於熊本地區，震源深度10公里。而在今次地震後，當地持續發生多次黎克特制3.2級以上的餘震，其中一次在天草及蘆北地區的餘震更達6.1級。

根據日本氣象廳的資料，震度7屬於最高級別的烈度，指幾乎所有未固定的傢俱發生移動或傾倒，部分亦可能散落在地上。

日本核能監管機構已通報國際原子能機構，在地震後，仙台核電廠沒有受到任何損壞或安全問題。

日本九州熊本縣周二（28日）下午發生7.1級地震，九州、四國及本州西部大部份地區都有震感。圖為八代市日本製紙工廠煙囪折斷坍塌。（Reuters）

位於八代市的日本製紙工廠煙囪中部斷裂坍塌，當地消防部門報告有9人需要救援，已有部分人獲救，行動仍在進行當中。NHK引述日本製紙員工稱正在確認傷亡，但目前仍未能與工廠員工取得聯繫。

NHK其後引述縣方消息稱，有兩人從該製紙工廠獲救後心臟驟停，另有9人仍失蹤。警方稍早前曾指多人下落不明。

豐田和本田汽車公司均暫停縣內工廠運營。日本半導體設備製造商東京Electron（TEL）宣布暫停縣內兩家工廠29日運營。日本黑貓宅急便、佐川急便亦停止縣內包裹寄送服務。

防衛大臣小泉進次郎稱，正在分批次向當地派出3600名自衛隊隊員，20架飛機已被派往當地從空中收集受災情況。

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日本氣象廳發出海嘯預警，指有明及八代海可能有最多1米高的海嘯，呼籲民眾遠離岸邊。NHK指，海嘯可能已經抵達。美國太平洋海嘯預警中心（PTWC）表示，日本地震的海嘯威脅已經解除。

當地傳媒指，熊本市的地標熊本城有石牆倒塌。九州電力及四國電力表示，佐賀縣玄海核電廠、鹿兒島縣川內核電廠，以及愛媛縣伊方核電廠都未有出現異常。

首相高市早苗指示相關部門與當地政府進行緊密接觸，全力救助受災人士，並適時向民眾發放正確的避難等消息。

地震造成多個地方受損，報道提到，九州自動車道有橋樑出現裂痕；八代市有建築物起火；八代站有貨物列車的機車頭及多個車卡出軌翻側，共同網消息指，九州新幹線內有乘客受傷。

日本熊本縣熊本地區7月28日下午發生7.1級地震，九州大部分範圍都感受到強烈震動。（NHK 圖片）

另外在冰川町一間老人院有多名院友和員工在地震中跌倒受傷；同縣宇城市消防部門則表示接獲不少報案。台積電本身在熊本設有廠房，日本內閣官房長官木原稔稱，該廠房未有傳出損毀報告，員工全數疏散至空曠地方。

而在嘉島町的AEON mall熊本在地震中嚴重損毀，外牆變成一片頹垣敗瓦，消息指商場傳出爆炸聲，2樓倒塌，多人傳被困。

熊本縣熊本地區7月28日下午發生7.1級強烈地震後，八代站一列貨運列車出軌翻側。（NHK 截圖）

受到地震影響，JR九州宣布，包括九州新幹線及西九州新幹線在內的所有在九州地區列車停駛。

熊本曾在2016年4月16日兩度發生7級以上地震，熊本地區當時大部分地區都錄得5弱至7級震動。而今次亦是自前年1月的能登半島地震以來，日本再次發生震度7的強烈地震。