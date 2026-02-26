美14歲女罹飲食失調餓死　生前僅26KG　狠母4年不帶醫治遭判無期

美國一名母親無視女兒的飲食失調症，眼睜睜看她日漸消瘦，甚至讓她獨自一人躺在浴室地板上嚥下最後一口氣，死前體重僅剩26公斤。西維珍尼亞州法院25日判處這名母親無期徒刑。



美國一名母親無視女兒的飲食失調症，眼睜睜看她日漸消瘦，甚至餓死。（截取自YouTube@@WOWK13NewsTV）

刑事訴狀稱，14歲的女孩凱內迪·米勒（Kyneddi Miller）患有飲食失調症，而其母朱莉·米勒（Julie Miller）至少四年沒有帶女兒就醫。布恩縣檢察官丹·霍爾斯坦（Dan Holstein）表示，凱內迪·米勒生命的最後幾天獨自一人躺在浴室地板上，體重僅有58磅（約26公斤）。

51歲的朱莉·米勒當時因此被判處15年監禁，檢方提起上訴後，25日法官宣判無期徒刑。

布恩郡巡迴法官諾維茨基-埃爾德里奇（Stacy Nowicki-Eldridge）在宣判時說道：

這個孩子是活活餓死的，任何孩子都不應該經歷這樣的痛苦。

凱內迪的死亡促使聯邦政府於11月發布了一份審計報告，報告發現西維珍尼亞州在應對虐待和忽視兒童的舉報方面未能遵守相關規定，包括在大多數情況下未能對兒童或成人進行訪談，也未能評估迫在眉睫的安全風險。

目前，州政府已對執法部門和兒童保護機構是否可以介入展開調查，並在本屆立法會議期間，提出多項改善該州兒童福利系統的法案。

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】