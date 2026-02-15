日本網紅穿迷你裙參拜寺院　遭院方要求「圍布遮腿」：注意衣著

位於日本福岡的南蔵院，以一尊全長41公尺、高11公尺的巨大釋迦涅槃像聞名，吸引大批觀光客造訪。近日一名網紅造訪該處，卻因身穿迷你裙，而被院方擋下，要求在腰間圍上一條藍色的布，遮住雙腿。她將這個經驗分享到社群媒體後，意外引發關注。



日本網紅ほたる（HOTARU）近日在X（前推特）發文，稱她前往福岡南蔵院時，被告知穿迷你裙禁止進入，被要求在腰上圍一塊藏藍色的布。從她分享的照片，可以看到她站在釋迦涅槃像前，穿着一件灰色長袖上衣，搭配白色泡泡襪，腰際上圍的藍布顯得有些突兀。

她的發文隨後在網上發酵，瀏覽數將近700萬次，超過5萬人點讚。許多人訝異表示：

「我以前也去過，完全不知道這樣的規定」

「竟然這麼嚴格」

「我第一次聽說這種事」



有人也分享類似經歷，表示：

「我之前穿迷你裙去也被要求這麼做」

「我以前穿短褲去泰國寺院，也被要求換成長褲」



部分網友也提醒：

不只是短褲、迷你裙，到南蔵院參拜時也應該避免露肩、露肚臍等較暴露的衣服，裙子必須要過膝。

根據南蔵院官網，民眾前往參拜時，除了必須注意衣著外，也不可邊走邊吃、持自拍棒或腳架，也不可以露出紋身。

Hotaru後續發文指出，她因為這件事受到網友私訊指責，要她別再去福岡。對此，她回應「我是福岡本地人，是我太無知了，以後會注意」。

