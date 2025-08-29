日女遊迪士尼「鈕扣全打開露出內衣」自拍挨批　園方：可要求退園

近日東京迪士尼海洋因一張照片意外掀起熱議。



網路上流傳一名年輕女性將身上的薄白襯衫鈕扣全打開露出內衣，並頭戴米奇髮箍，開心在園區內留下自拍照，而該舉動卻引起許多網友不滿，紛紛認為在遊樂園內不適合穿得太過清涼：

「帶小孩來的家長該怎麼辦？」

「真的可以在迪士尼穿成這樣嗎？」

「完全是違反規則的穿著」



社交平台上更出現「內衣迪士尼」的關鍵字，相關事件一度延燒。

近日，日本一名年輕女性將身上的薄白襯衫鈕扣全打開露出內衣，開心在遊樂園區內留下自拍照，該舉動引起許多網友不滿。（uta_0609@X）

其實，這並非日本主題樂園首次爆發「服裝爭議」。2022年萬聖節活動期間，大阪環球影城（USJ）也因遊客穿著疑似內衣的暴露裝扮入園而掀起論戰。USJ官方隨後公開表態，認為此舉「園區的名字以這種方式被傳播，我們深感遺憾」，並強調此類裝扮不被園區接受。

據日媒報道，東京迪士尼海洋官網「服裝規定」列出幾類不得入園的情況，包括會挑釁或造成他人困擾的服飾、帶有不當字眼或圖案的刺青、容易與園內角色或工作人員混淆的裝扮，以及帶有商業宣傳目的的穿著等。但針對「肌膚暴露程度」並沒有明確限制。

對於此次爭議，東京迪士尼度假區的營運公司東方樂園回應指出，避免談論個案更多細節，但若遊客的服裝被認定為可能造成其他賓客困擾，或違反公序良俗，工作人員會上前提醒，必要時也可能要求退園。園方強調，入場時會由工作人員目視檢查服裝，並呼籲遊客理解與配合，以確保所有人都能安心享受園區氛圍。

據引發服裝爭議的女子個人社群介紹，她今年3月從大學畢業後，在大型不動產公司就職，後來透過友人介紹，意外獲得寫真集拍攝機會，且因為自己向來對演藝活動感興趣，於是決定轉換跑道。她透露，目前一邊從事不動產相關打工一邊準備，希望大家能繼續關照。

