成人網紅在台灣Costco貨架露點自拍稱「要賣掉自己」　被禁再入店

台灣一名網黃趁著「Costco黑五購物節」進入賣場鑽進貨架中，還掀起上衣裸露胸部拍照，表示「要把自己賣掉」，貼文引發網友議論。



對此，Costco（台灣稱「好市多」，大陸稱「開市客」）今日（26）回應，針對不當行為，賣場將禁止其再進入，同時強調若相關行為屬實，將移請警方偵辦。

台灣Costco黑五購物周開跑，遭網黃闖入拍裸照。（X截圖）

Costco自11月24日起連續一周舉行「黑色購物周」，每日購物人潮爆滿，不料一名網黃趁著工作人員及民眾沒注意，跑進賣場的寵物食品區貨架上，掀起上衣裸露胸部，還拍下照片並上傳至社群X，發文表示：

逛了兩圈發現錢不夠，乾脆把自己賣掉。

而此照片也在網絡上引發熱議。

台灣Costco對此回應，「提供會員高品質的商品、服務與良好的消費環境，是Costco一貫的宗旨。針對該不當行為，賣場將禁止其再次進入賣場。」

Costco強調：「若相關行為經查屬實，將移請警方偵辦，以維護其他會員不受違法干擾的權益。也藉此呼籲會員共同維護良好的消費環境，賣場將全力配合相關主管機關後續調查與處理。」

