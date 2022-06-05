Johnny Depp與Amber Heard官司後：不能漠視的家暴與性別問題

荷里活影星尊尼特普（Johnny Depp，強尼戴普）與前妻安芭赫德（Amber Heard）離婚後互控誹謗的官司，經過六周審訊後上周三（6月1日）終有判決。雖然兩方都各被裁定誹謗罪名成立，但尊尼特普所獲賠的金額遠高於安芭赫德，男方一如外界所料勝出官司。但這件名人夫婦家暴誹謗案，由曝光到裁決都成為全球民眾的討論對象，對社會的影響亦不能漠視。



「六年後，法庭（陪審團）還我清白，我由衷致謝。」尊尼說。五男二女陪審團一致裁定安芭赫德2018年在《華盛頓郵報》發表的一篇評論文章，對前夫尊尼特普作出不實指控，須賠償1,500萬美元；而安芭赫德反起訴尊尼特普的三宗官司之中，只有其中一項誹謗罪成，只獲賠200萬美元，遠低於她所索償的一億美元。安芭表示計劃上訴。

是次官司輿論之大，除了基於兩位作為荷里活一線影星的名氣、啜核的情節，還有因今次審訊有網上直播，讓審訊細節都一一盡現於大眾眼前。而過程中引發的「網絡審判」也成為明顯現象，大眾都在網上發表意見、表態或是分析案情。TikTok上帶有「#JusticeforJohnnyDepp」（#還尊尼特普一個公道）標籤的視頻，觀看次數竟多達188億次，「#JusticeforAmberHeard」（#還安芭赫德一個公道）標籤的視頻，觀看次數只有6,820萬次，；「#AmberHeardIsAPsychopath」（#安芭赫德是個精神病患）、「#Amber Turd」（#安芭大便）等Twitter標籤也持續高居頂流。

安芭赫特在法庭作證時的激動表情，成為網民討論及改圖對象。（AP）

此場官司的導火線——在《華盛頓郵報》題為「我站出來向性暴力說不：正視我們的文化憤怒，這需要改變」（I spoke up against sexual violence — and faced our culture’s wrath. That has to change.）的觀點文章，安芭赫德沒有點名指摘尊尼特普，但自稱是「代表家暴受害者的公眾人物」，並自稱曾遭受性暴力，自己親眼見證到機構如何保護一些施虐的男性，在#MeToo運動揭示了這種權力如何在各類機構中發揮作用。

這文章一出，安芭赫德旋即獲得社會一面倒的同情和支持，包括一眾MeToo支持者。在2020年，二人在英國的誹謗官司，尊尼特普控告《太陽報》在報道中稱他為「打老婆的人」（wifebeater），法官最後裁定，尊尼特普在二人婚姻關係之中，反覆襲擊安芭「基本上是真確的」，判尊尼敗訴。

迷因、機械人帖文、直播審訊下的網絡審判

但隨着誹謗案在美國維珍尼亞州費爾法克斯縣（Fairfax）法庭開審，加上審訊過程全球直播，讓更多兩人婚姻期間的細節曝光，不少安芭的證詞及指控都被尊尼一方所提出的證據所推翻，輿論反倒向支持尊尼特普。恥笑及羞辱安芭的各類貼文、影片及迷因，展示其醜態及失控表現。不論極右的厭女者、自由派、女權份子，還是尊尼的狂熱粉絲都連成一線聲討安芭，當中不乏惡意、失實的批評。而且這些貼文及改圖不少都是嬉笑怒罵，只求歡樂，不問實情。

更令人驚訝的是，社交媒體上有一定比例的貼文為「機械人帖文」（bot post），並非來自真人帳號。研究網絡假資訊的以色列公司Cyabra追蹤了有關尊尼與安芭官司數星期，形容結果令人咋舌，竟然有近11%有關這場審訊的討論是由假帳戶帶動，而一般而言這比例只有3至5%，而11%如此高的比例，只有一場大選才能比得上。另一項研究則發現，在支持尊尼的機械人帖文之中，最多人轉發的一則竟然多達近二萬次，轉發的多為一些男權主義者及極右份子，志在透過抺黑安芭去打擊一些對抗施暴者的婦女。

安芭赫德展示的家暴傷勢照片，被揭發曾經修圖。（美聯社）

美國新媒體Vice報道，右翼政治評論員Ben Shapiro的保守派媒體Daily Wire花費近50,000美元在Facebook及Instagram落廣告，內容大多數都是抵毁安芭。無可否認，審訊背後不少人或團體都在利用這單官司帶風向，攻擊MeToo、女性主義或左派人士。部份安芭及MeToo的支持者則認為這是一場「數字時代的獵巫」，裁決把MeToo運動過去數年的成果都推翻。

儘管隨着案件審結，似乎真相及答案已獲揭終。網絡狂熱、真假狂喧縱是令人看得眼花繚亂：同情安芭或支持尊尼的，不同派別人士打着的旗號各不一樣，但核心離不開的應是兩大問題——如何讓MeToo運動更好地走下去？社會如何更好地保護家暴受害者？

大眾欲為「真正」受害者貼標籤

家暴問題之所以難被揭發，難以啟齒，本身就是關在家門裏的事情，受害者不分男女，既可以涉及肢體上的暴力、性暴力，乃至精神暴力。我們不應把家暴問題與女權主義劃上等號，此案提醒我們的正是，不論男女，權力階級也可成為家暴受害人。

在美國，每年遭受「親密伴侶暴力」（intimate partner violence, IPV）的女性估計達660萬人，而或者更令人驚訝的是，遭受IPV的男性亦有580萬。社會通常直觀地把家暴聯想到是女性一方受虐。但這並非全然，因為IPV的案例中其實不少為雙向暴力（bidirectional violence）。這種暴力關係亦非只限於異性戀伴侶。

尊尼特普離開法庭時，在車內向支持者揮手。（AP）

雙向的家暴

然而，在英美兩宗訴說的庭上證據均顯示，尊尼與安芭在婚姻期間均曾暴力相向，而且只有明確證據指向女方施暴，安芭卻拿不出實質證據指出男方曾施以暴力或性暴力。在觀看網絡審訊的過程中，許多人會傾向尋找「誰對誰錯」，欲為「真正的」受害者或施虐者貼標籤。

的確，部份IPV案例都是單向性質的（unidirectional），意指其中一方向伴侶施以暴力，不過，在尊尼與安芭的官司中，證據顯示雙方在關係裏都曾向對方施暴。在2012年一項有關家暴的統計調查發現，大約五分之三的IPV案例中都屬雙向施暴的性質。下一個問題就是，就算是雙向施暴的性質，是否存在一方主動施暴、一方自衛還擊的情況。然而，在此單官司之中，未有足夠證據證明通常是哪方「主動」或「自衛」之下發生暴力，因此未能判斷。

尊尼與安芭的誹謗官司直播，令此案在全球備受注目，引發巨大輿論。（AP）

儘管安芭很可能的確在關係中曾受暴力對待，在現實或網絡上都受到嚴重攻擊，甚至死亡恐嚇，在庭內泣不成聲，在網絡上卻換不到大眾的同情。而且在網絡的迴音牆裏，人們都傾向忽略細節與真實證據，加深對當事人的歧見。

由於安芭在《華郵》的文章以MeToo運動之名控訴，也使MeToo運動成為部分人（極右、男性主義者）的攻擊目標。這顯然是危險的，性侵或是家暴的受害婦女或因害怕被報復、反告而選擇沉默。不可否認，一些擁有社會地位及財力的男性更具有資源以誹謗提告，變相讓受害者噤聲。因此，MeToo運動不可無疾而終，社會更應正視或同情的，是被忽視的性侵受害者、暴力受害者、家暴受害者，不應因此單一案件，以有色眼鏡看待MeToo標籤。