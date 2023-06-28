《半澤直樹》市川猿之助認助母自殺　首談負面報道是導火線

日本歌舞伎演員市川猿之助27日遭警方逮捕，懷疑他涉嫌協助雙親自殺。他到案後坦承犯行，自己也確實準備輕生，因此幫助爸媽「先走一步」。



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市川猿之助一家三口集體輕生震驚日本社會，獲救的他第一時間供稱，家人是共同商量好才走上絕路。但事實真相是他沒有勇氣面對性騷擾醜聞輿論，想離開人世又缺乏勇氣，因此拉父母黃泉路上作伴。

（據日本放送協會引述調查人員報道，市川猿之助接受調查時表示，周刊發表有關他職權騷擾和性騷擾等問題的報道，成為他決定自殺的主要的導火線，又指「在與雙親交談後，三人決定一起去往下一個世界」。他供稱自己原本打算也自殺，追隨父母而去。）

他自私地認為媽媽靠吃安眠藥加蓋上塑膠袋，就能一路好走，反正他很快就會跟上。殊不知他最後獲救，如今成為大逆不道的罪人，而警方還在徹查他父親的真正死因。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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