《半澤直樹》市川猿之助認助母自殺 首談負面報道是導火線
撰文：聯合新聞網
出版：更新：
日本歌舞伎演員市川猿之助27日遭警方逮捕，懷疑他涉嫌協助雙親自殺。他到案後坦承犯行，自己也確實準備輕生，因此幫助爸媽「先走一步」。
【懶人包】《半澤直樹》市川猿之助自殺6大疑點：雙親為何亡？遺書不止1封（點圖放大閱讀）：
+19
市川猿之助一家三口集體輕生震驚日本社會，獲救的他第一時間供稱，家人是共同商量好才走上絕路。但事實真相是他沒有勇氣面對性騷擾醜聞輿論，想離開人世又缺乏勇氣，因此拉父母黃泉路上作伴。
（據日本放送協會引述調查人員報道，市川猿之助接受調查時表示，周刊發表有關他職權騷擾和性騷擾等問題的報道，成為他決定自殺的主要的導火線，又指「在與雙親交談後，三人決定一起去往下一個世界」。他供稱自己原本打算也自殺，追隨父母而去。）
他自私地認為媽媽靠吃安眠藥加蓋上塑膠袋，就能一路好走，反正他很快就會跟上。殊不知他最後獲救，如今成為大逆不道的罪人，而警方還在徹查他父親的真正死因。
【相關文章】半澤直樹男星市川猿之助遺產繼承人被起底 關係曖昧欲認契仔（點圖放大閱讀）：
+3
做歌舞伎演員老婆慘過嫁入豪門 行李全部你拎 老公偷食你要道歉電視台跟拍10年 松隆子男神級姪仔成為「歌舞伎王子」過程曝光《半澤直樹》男星一家三口倒臥家中「身旁發現遺書」同日爆性醜聞《半澤直樹》演員香川照之毆打女員工照瘋傳 主持工作及廣告喊停Elon Musk被指性騷擾空姐涉露體兼要求按摩 他反擊：完全不真實日本自衛隊女兵慘遭15男隊員輪流性侵 非禮與性騷擾如家常便飯《半澤直樹》堺雅人演技達轟動級 即睇十部推薦作品古裝一樣拿手
延伸閱讀：
控廖峻從胸摸到下體、親滿臉口水 女網紅哭喊「我是處女」才罷手
【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】
求助網站和熱線：
香港撒瑪利亞防止自殺會熱線：23892222
醫院管理局精神健康專線：24667350
東華三院芷若園熱線︰18281
撒瑪利亞會熱線︰28960000
社會福利署熱線︰23432255
生命熱線：23820000
利民會《即時通》：35122626
明愛向晴熱線﹕18288