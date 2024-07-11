反黑英雄第14集劇透｜陳山聰張振朗不歡而散　丘梓謙真係冇得救？

《反黑英雄》第13集回顧：

陳山聰留意到有可疑男子在跟蹤女友何沛珈，要求林景程幫忙調查，何沛珈表示之前在墨西哥為FBI瓦解了一個販毒集團，陳山聰就擔心何沛珈的安全。鄧智堅聽了陳山聰的話，打算改口供道出真相，鄧智堅聽到「律師」所說的話後，為了女兒的安全而有所決定……最後鄧智堅在獄中自殺亡，陳山聰對鄧智堅之事感愧疚，朱晨麗在旁安慰。黃子恆的結拜兄弟林偉旗下餐廳開張，遇上由丘梓謙為首的小混混突襲，張振朗出現阻止。機動部隊成員張馳豪的女友嘉露卻是林偉之女，嘉露擔心其父身份會影響張馳豪的升職。林偉被張馳豪送進醫院，張馳豪問他發生什麼事時卻似「審犯」，令林偉覺得不滿。袁偉豪為蔣家旻報了仇，已生無可戀，決定了結自己的生命。張振朗、陳山聰及林景程三人一同前往鄭啟泰的墓地拜祭，告訴他雖然不能親手拘捕袁偉豪，但袁偉豪亦已經死亡。

鄧智堅在獄中自殺亡，陳山聰對鄧智堅之事感愧疚。(影片截圖)

林偉旗下餐廳開張，遇上由丘梓謙為首的小混混突襲。(影片截圖)

機動部隊成員李耀政（張馳豪飾）的女友嘉露卻是林偉之女。(影片截圖)

袁偉豪生無可戀，決定了結自己的生命。(影片截圖)

張振朗、陳山聰及林景程三人一同前往鄭啟泰的墓地拜祭。(影片截圖)

《反黑英雄》第14集劇透：

陳山聰與何沛珈約會時，發現有外籍人士跟蹤她。陳山聰認出的跟蹤者，是墨西哥一個販毒集團的首領，綽號「獅子王」。陳山聰認為何沛珈會有危險，於是在家中安裝了不少鏡頭，又限制她外出。何沛珈需要回通訊社工作，突然受到襲擊，幸陳山聰、朱晨麗趕來營救。何沛珈對於一篇報道害了多條人命而自責，大受打擊。

陳山聰認出的跟蹤者，是墨西哥一個販毒集團的首領。(影片截圖)

陳山聰認為何沛珈會有危險，於是在家中安裝了不少鏡頭，又限制她外出。(影片截圖)

何沛珈需要回通訊社工作，突然受到襲擊。(影片截圖)

何沛珈對於一篇報道害了多條人命而自責，大受打擊。(影片截圖)

陳山聰有事透過林景程要找張振朗幫忙，因為知道丘梓謙就是打林偉的人，而丘梓謙亦不願見自己，於是找張振朗幫忙，但張振朗卻拒絕合作。社團為了林偉之事要教訓丘梓謙，丘梓謙等人被毒打一頓，張振朗見丘梓謙受了教訓，將他們帶到自己家招呼，想以自己的方法教好丘梓謙。

陳山聰知道丘梓謙就是打林偉的人，於是找張振朗幫忙。(影片截圖)

張振朗與陳山聰及林景程見面。(影片截圖)

張振朗與陳山聰及林景程見面。(影片截圖)

張振朗同陳山聰及林景程傾唔夠15分鐘就不歡而散。(影片截圖)

丘梓謙等人被毒打一頓。(影片截圖)

張振朗將他們帶到自己家招呼，想以自己的方法教好丘梓謙。(影片截圖)

張振朗將他們帶到自己家招呼，想以自己的方法教好丘梓謙。(影片截圖)

張振朗身體又出現問題。(影片截圖)

《反黑英雄》故事大綱：

TVB新劇《反黑英雄》由陳山聰、張振朗、袁偉豪、姚子羚、朱晨麗、張頴康、傅嘉莉、黃子恆及楊明等人主演，劇情由2019年發生的一單槍擊案展開，講述西九龍警區機動部隊（PTU）警長樹哥（鄭啟泰飾）帶領下屬阿軒（陳山聰飾）、阿賢（張振朗飾）和阿燦（林景程飾）巡邏期間遇上珠寶劫案，冷血悍匪搶去林景程槍，當場擊斃鄭啟泰！四人命運就此被改寫...五年後，林景程被調至雜項調查隊，失去往日的鬥心，張振朗退出警隊，加入黑幫，只剩陳山聰仍堅持當一名稱職的員警。卻不料當陳山聰協助反黑組督察彭穎琪（朱晨麗飾）抓捕毒梟時，竟再遇五年前珠寶劫案的悍匪之一陳祖耀（袁偉豪飾）！面對各方惡勢力崛起，西九反黑組和機動部隊又如何與惡勢力對抗，維護社會安寧及正義呢？

