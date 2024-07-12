反黑英雄第15集劇透｜曾文心同顏仟汶富貴險中求　張振朗知即阻止

《反黑英雄》第14集回顧：

陳山聰與何沛珈約會時，發現有外籍人士跟蹤她。陳山聰認出的跟蹤者，是墨西哥一個販毒集團的首領，綽號「獅子王」。陳山聰認為何沛珈會有危險，於是在家中安裝了不少鏡頭，又限制她外出。何沛珈需要回通訊社工作，突然受到襲擊，幸陳山聰、朱晨麗趕來營救。何沛珈對於一篇報道害了多條人命而自責，大受打擊。陳山聰有事透過林景程要找張振朗幫忙，因為知道丘梓謙就是打林偉的人，而丘梓謙亦不願見自己，於是找張振朗幫忙，但張振朗卻拒絕合作。社團為了林偉之事要教訓丘梓謙，丘梓謙等人被毒打一頓，張振朗見丘梓謙受了教訓，將他們帶到自己家招呼，想以自己的方法教好丘梓謙。

陳山聰認出的跟蹤者，是墨西哥一個販毒集團的首領。(影片截圖)

何沛珈對於一篇報道害了多條人命而自責，大受打擊。(影片截圖)

張振朗與陳山聰及林景程見面。(影片截圖)

張振朗將他們帶到自己家招呼，想以自己的方法教好丘梓謙。(影片截圖)

張振朗將他們帶到自己家招呼，想以自己的方法教好丘梓謙。(影片截圖)

《反黑英雄》第15集劇透：

張振朗發現曾文心忽然富貴，看出當中不妥，原來曾文心與顏仟汶表面上賣雜貨，實際是幫林俊其「散貨」。張振朗迫顏仟汶說出正在做什麼，顏仟汶說出收取林俊其50萬元替其頂包，張振朗立即勸曾文心放棄手上工作。

原來曾文心與顏仟汶表面上賣雜貨，實際是幫林俊其「散貨」。(影片截圖)

張振朗立即勸曾文心放棄手上工作。(影片截圖)

何沛珈被獅子王襲擊後並無陰影，反而答應吳兆麟同赴南極發掘更多報道題材。朱晨麗以當年與陳山聰的經歷，「提醒」陳山聰小心最終會分手。

何沛珈答應吳兆麟同赴南極發掘更多報道題材。(影片截圖)

朱晨麗以當年與陳山聰的經歷，「提醒」陳山聰小心最終會分手。(影片截圖)

丘梓謙等四人綁架勒索一名找換店店主，陳山聰巡查找至，張振朗在陳山聰眼底下救走了丘梓謙。張振朗拿著38萬8千元向林偉要求和解，並指丘梓謙等四人是他手下，張振朗為了令丘梓謙不再犯事，要丘梓謙等人與曾文心一齊學打拳。

丘梓謙等四人綁架勒索一名找換店店主。(影片截圖)

陳山聰追截丘梓謙。(影片截圖)

張振朗在陳山聰眼底下救走了丘梓謙。(影片截圖)

張振朗為了令丘梓謙不再犯事，要丘梓謙等人與曾文心一齊學打拳。(影片截圖)

林俊其被發現偷走了夾萬裡的錢，葉泓聲興師問罪，他情急下將罪名推到顏仟汶身上，並答應會追回45萬元。顏仟汶打扮得花枝招展去飲宴，結果被林俊其拖回店鋪毒打並要她5天內交回款項。

林俊其被發現偷走了夾萬裡的錢，葉泓聲興師問罪。(影片截圖)

顏仟汶打扮得花枝招展去飲宴，結果被林俊其拖回店鋪毒打。(影片截圖)

張振朗發現李家鼎批發毒品的做法似乎有變，因為市面除了有李家鼎供應給他們的毒品下，亦有另一個人賣李家鼎的毒品，於是跟姚子羚商討如何解決局面。

張振朗發現李家鼎批發毒品的做法似乎有變。(影片截圖)

於是跟姚子羚商討如何解決局面。(影片截圖)

《反黑英雄》故事大綱：

TVB新劇《反黑英雄》由陳山聰、張振朗、袁偉豪、姚子羚、朱晨麗、張頴康、傅嘉莉、黃子恆及楊明等人主演，劇情由2019年發生的一單槍擊案展開，講述西九龍警區機動部隊（PTU）警長樹哥（鄭啟泰飾）帶領下屬阿軒（陳山聰飾）、阿賢（張振朗飾）和阿燦（林景程飾）巡邏期間遇上珠寶劫案，冷血悍匪搶去林景程槍，當場擊斃鄭啟泰！四人命運就此被改寫...五年後，林景程被調至雜項調查隊，失去往日的鬥心，張振朗退出警隊，加入黑幫，只剩陳山聰仍堅持當一名稱職的員警。卻不料當陳山聰協助反黑組督察彭穎琪（朱晨麗飾）抓捕毒梟時，竟再遇五年前珠寶劫案的悍匪之一陳祖耀（袁偉豪飾）！面對各方惡勢力崛起，西九反黑組和機動部隊又如何與惡勢力對抗，維護社會安寧及正義呢？

