反黑英雄第16集劇透｜林景程唔睇清楚就抆槍　最終闖大禍？

《反黑英雄》第15集回顧：

張振朗發現曾文心忽然富貴，看出當中不妥，原來曾文心與顏仟汶表面上賣雜貨，實際是幫林俊其「散貨」。張振朗迫顏仟汶說出正在做什麼，顏仟汶說出收取林俊其50萬元替其頂包，張振朗立即勸曾文心放棄手上工作。何沛珈被獅子王襲擊後並無陰影，反而答應吳兆麟同赴南極發掘更多報道題材。朱晨麗以當年與陳山聰的經歷，「提醒」陳山聰小心最終會分手。丘梓謙等四人綁架勒索一名找換店店主，陳山聰巡查找至，張振朗在陳山聰眼底下救走了丘梓謙。張振朗拿著38萬8千元向林偉要求和解，並指丘梓謙等四人是他手下，張振朗為了令丘梓謙不再犯事，要丘梓謙等人與曾文心一齊學打拳。林俊其被發現偷走了夾萬裡的錢，葉泓聲興師問罪，他情急下將罪名推到顏仟汶身上，並答應會追回45萬元。顏仟汶打扮得花枝招展去飲宴，結果被林俊其拖回店鋪毒打並要她5天內交回款項。張振朗發現李家鼎批發毒品的做法似乎有變，因為市面除了有李家鼎供應給他們的毒品下，亦有另一個人賣李家鼎的毒品，於是跟姚子羚商討如何解決局面。

原來曾文心與顏仟汶表面上賣雜貨，實際是幫林俊其「散貨」。(影片截圖)

張振朗立即勸曾文心放棄手上工作。(影片截圖)

陳山聰追截丘梓謙。(影片截圖)

張振朗在陳山聰眼底下救走了丘梓謙。(影片截圖)

張振朗為了令丘梓謙不再犯事，要丘梓謙等人與曾文心一齊學打拳。(影片截圖)

顏仟汶打扮得花枝招展去飲宴，結果被林俊其拖回店鋪毒打。(影片截圖)

《反黑英雄》第16集劇透：

顏仟汶被林俊其迫她5天內交回款項，她發現曾文心戶口的存款額達35萬元，懷疑曾文心虧空店舖的錢，曾文心及時來到阻止她取去戶口的錢，二人在街上吵了起來。

顏仟汶發現曾文心戶口的存款額達35萬元。(影片截圖)

顏仟汶懷疑曾文心虧空店舖的錢。(影片截圖)

林景程患病令他反思良多，找回做警察的初心與拼勁，林景程透過線人收到袁偉豪的線報，稱有悍匪潛伏店舖。林景程未等陳山聰前來支援便行動，在追出去的同時，未有看清楚眼前的人是誰就舉槍，最終闖了禍。

林景程透過線人收到袁偉豪的線報。(影片截圖)

林景程未等陳山聰前來支援便行動，在追出去的同時，未有看清楚眼前的人是誰就舉槍，最終闖了禍。(影片截圖)

張振朗帶丘梓謙等人去吃飯，期間曾文心帶著林俊其一起來，丘梓謙看到曾文心被欺負就一盤熱湯往林俊其身上潑去。林俊其跑出門口，實際是跑到自己的地方，等他的人馬出來，把丘梓謙等人打了一身。

張振朗帶丘梓謙等人去吃飯，期間曾文心帶著林俊其一起來。(影片截圖)

丘梓謙看到曾文心被欺負就一盤熱湯往林俊其身上潑去。(影片截圖)

林偉對張馳豪直言心中已有女婿人選，開腔叫張馳豪應與倪嘉雯分手，張馳豪陷兩難。

林偉對張馳豪直言心中已有女婿人選。(影片截圖)

林偉開腔叫張馳豪應與倪嘉雯分手。(影片截圖)

傅嘉莉指找到工作，張頴康反提議她到父親的茶餐廳打工，傅嘉莉看到店內的「毛病」，知道父親請「黑工」，傅嘉莉立即叫父親顧慮張頴康的工作，最後不歡而散。

張頴康反提議她到父親的茶餐廳打工。(影片截圖)

傅嘉莉看到店內的「毛病」，知道父親請「黑工」。(影片截圖)

張振朗安排曾文心與丘梓謙等製作飯盒，曾文心與丘梓謙的愛情慢慢滋長，張振朗帶他們往地盤外售賣飯盒，在曾文心的努力下飯盒很快便賣光。在收拾期間，林俊其帶人到場搗亂並打傷曾文心與丘梓謙等人。

張振朗安排曾文心與丘梓謙等製作飯盒。(影片截圖)

曾文心與丘梓謙的愛情慢慢滋長。(影片截圖)

曾文心與丘梓謙的愛情慢慢滋長。(影片截圖)

在收拾期間，林俊其帶人到場搗亂並打傷曾文心與丘梓謙等人。(影片截圖)

《反黑英雄》故事大綱：

TVB新劇《反黑英雄》由陳山聰、張振朗、袁偉豪、姚子羚、朱晨麗、張頴康、傅嘉莉、黃子恆及楊明等人主演，劇情由2019年發生的一單槍擊案展開，講述西九龍警區機動部隊（PTU）警長樹哥（鄭啟泰飾）帶領下屬阿軒（陳山聰飾）、阿賢（張振朗飾）和阿燦（林景程飾）巡邏期間遇上珠寶劫案，冷血悍匪搶去林景程槍，當場擊斃鄭啟泰！四人命運就此被改寫...五年後，林景程被調至雜項調查隊，失去往日的鬥心，張振朗退出警隊，加入黑幫，只剩陳山聰仍堅持當一名稱職的員警。卻不料當陳山聰協助反黑組督察彭穎琪（朱晨麗飾）抓捕毒梟時，竟再遇五年前珠寶劫案的悍匪之一陳祖耀（袁偉豪飾）！面對各方惡勢力崛起，西九反黑組和機動部隊又如何與惡勢力對抗，維護社會安寧及正義呢？

