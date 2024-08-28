法證先鋒6第13集劇情｜鐵三角點查案　都不及李嘉晉呢一幕咁吸睛

法證先鋒6第十三集劇情：

今日一集都繼續關於無差別殺人案，法證、法醫及警方三個部門的合作愈見緊密。蔡潔驗屍後推測出斬人案兇手使用的兇器，是一把不易在街上買到的軍刀，買的都是軍刀收藏家。

蔡潔驗屍後推測出斬人案兇手使用的兇器，是一把不易在街上買到的軍刀。(節目截圖)

法證、法醫及警方三個部門的合作愈見緊密。(節目截圖)

黃宗澤等則在兇手的血液樣本中有重要發現，發現含有一種醫治精神分裂症的藥物，從而得知兇手是一個正在接受治療的精神病患者。袁偉豪等人憑著這些線索，經過分析及調查，找到一名疑兇曾梓謙（朱樂洺飾）！

黃宗澤得知兇手是一個正在接受治療的精神病患者。(節目截圖)

袁偉豪等人憑著這些線索，經過分析及調查，找到一名疑兇曾梓謙（朱樂洺飾。(節目截圖)

另一方面，蔡潔鍥而不捨調查恩師關偉倫之死的真相，找醫院的護士長查問，得知關偉倫致死的藥物，在管理上有漏洞。

蔡潔鍥而不捨調查恩師關偉倫之死的真相。(節目截圖)

蔡潔找醫院的護士長查問，得知管理上有漏洞。(節目截圖)

斬人案疑兇的前女友、花店老闆彭倩玟（利穎怡飾）突然失蹤，她的男友鄧宇軒（李嘉晉飾）報警尋人。但在李嘉晉報警前，有一幕他是於磨砂玻璃門後全裸洗澡，瞬間勁吸睛，令人不禁聯想跟查案有什麼關係。

斬人案疑兇的前女友、花店老闆彭倩玟（利穎怡飾）突然失蹤。(節目截圖)

她的男友鄧宇軒（李嘉晉飾）報警尋人。(節目截圖)

查案過程都不及李嘉晉於磨砂玻璃門後全裸洗澡吸睛。(節目截圖)

袁偉豪等接報到其花店搜查，發現有可疑，因鏡子被漂白水清理過，於是遂找黃宗澤等到現場搜證。袁偉豪等翻查大廈停車場的監控錄像，發現一輛貨車，司機趙志勤（謝可逸飾）形跡可疑。

袁偉豪等接報到其花店搜查，發現有可疑。(節目截圖)

法證做血跡測試。(節目截圖)

司機趙志勤（謝可逸飾）形跡可疑。(節目截圖)

袁偉豪等及後找到貨車，在車上尋獲線索一些線索，得知謝可逸的確曾出現於現場，但卻沒有證據證明他殺死了利穎怡。袁偉豪及黃宗澤發現有些細節，見到花店擺設有不同，於是對案件有了頭緒。

袁偉豪等及後找到貨車，在車上尋獲線索一些線索。(節目截圖)

袁偉豪及黃宗澤發現有些細節，見到花店擺設有不同。(節目截圖)

法證先鋒6故事大鋼：

法證專家余星柏（黃宗澤飾）、重案神探井浩然（袁偉豪飾）和機智法醫范佩清（蔡潔飾），「鐵三角」志同道合，不信蒼天，也不信鬼神，只相信科學解釋到的事實與真相，然而，他們的愛情道路卻遇上科學無從解釋的際遇。星柏的太太霍寶英（王敏奕飾）在度蜜月期間人間蒸發；浩然的未婚妻譚倩雯（蔡思貝飾）不辭而別，無疾而終；佩清戀上了變態殺手董應偉（關楚耀飾），偉卻罪有應得，伏法身亡，但清始終不能把偉放下，莫失莫忘，久久沉溺在苦戀之中。

「鐵三角」志同道合，不信蒼天，也不信鬼神，只相信科學解釋到的事實與真相。(TVB官方網站)

機智法醫范佩清（蔡潔飾）。(TVB官方網站)

重案神探井浩然（袁偉豪飾）。(TVB官方網站)