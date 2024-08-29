法證先鋒6第14集劇情｜鐵箱密封真空藏屍　林正峰連呢樣都做埋？

法證先鋒6第十四集劇情：

黃宗澤在日本輾轉找到王敏奕大學時期的好友村上雅美（尹詩沛飾），希望能找到有關王敏奕失蹤的線索。尹詩沛表示當年收到王敏奕相約見面，但一直等都等不到人，最後被一個戴著面具的人綁架。

黃宗澤在日本輾轉找到王敏奕大學時期的好友村上雅美（尹詩沛飾）。(影片截圖)

尹詩沛表示當年收到王敏奕相約見面，但一直等都等不到人，最後被一個戴著面具的人綁架。(影片截圖)

尹詩沛被困的時間遭這個面具人毀容，為了不停整容只好淪為酒吧女郎，尹詩沛最後從黃宗澤口中得知約見她的並不是王敏奕，因為當時她正與黃宗澤在歐洲。

尹詩沛被困的時間遭這個面具人毀容。(影片截圖)

尹詩沛最後從黃宗澤口中得知約見她的並不是王敏奕，因為當時她正與黃宗澤在歐洲。(影片截圖)

黃宗澤等人憑一些蛛絲馬跡，終在利穎怡的花店中發現有所不同，最後在一個鐵箱內發現利穎怡的屍體。鐵箱被焊條焊死，由林正峰來打開，法證部竟然連燒焊都要懂？

利穎最後在一個鐵箱內被發現。(影片截圖)

鐵箱被焊條焊死，由林正峰來打開，法證部竟然連燒焊都要懂？(影片截圖)

鐵箱被打開後發現利穎怡被真空的安放在裡面，兇手想到用真空方法處理屍體，真的很聰明，因為連氣味都可以隔絕。此外，袁偉豪等還找到監控錄像中形跡可疑的貨車司機謝可逸，謝可逸被捕後決定保持緘默。

鐵箱被打開後發現利穎怡被真空的安放在裡面。(影片截圖)

兇手想到用真空方法處理屍體，真的很聰明，因為連氣味都可以隔絕。(影片截圖)

雖然有不少證據證明謝可逸曾到過花店，但一直都找不到他殺害利穎怡的目的。黃宗澤、蔡潔卻認為案情仍存著甚多疑點，袁偉豪等人找上謝可逸的妹妹趙心嵐（陳熙蕊飾）協助調查，她亦不認為哥哥會殺人。

雖然有不少證據證明謝可逸曾到過花店，但一直都找不到他殺害利穎怡的目的。(影片截圖)

袁偉豪等人找上謝可逸的妹妹趙心嵐（陳熙蕊飾）協助調查。(影片截圖)

黃宗澤與袁偉豪商討案情時有新發現，發現兇手應該有精神病記錄，於是袁偉豪回想在陳熙蕊家中見到的東西，就發現意想不到的線索。從中得知陳熙蕊與朱樂洺是朋友，亦得知陳熙蕊曾被鄧永健性侵，最後推論是一宗「交換殺人」案。

黃宗澤與袁偉豪商討案情時有新發現，發現兇手應該有精神病記錄。(影片截圖)

袁偉豪從中得知陳熙蕊與朱樂洺是朋友，亦得知陳熙蕊曾被鄧永健性侵。(影片截圖)

最後推論是一宗「交換殺人」案。(影片截圖)

最後推論是一宗「交換殺人」案。(影片截圖)

法證先鋒6故事大鋼：

法證專家余星柏（黃宗澤飾）、重案神探井浩然（袁偉豪飾）和機智法醫范佩清（蔡潔飾），「鐵三角」志同道合，不信蒼天，也不信鬼神，只相信科學解釋到的事實與真相，然而，他們的愛情道路卻遇上科學無從解釋的際遇。星柏的太太霍寶英（王敏奕飾）在度蜜月期間人間蒸發；浩然的未婚妻譚倩雯（蔡思貝飾）不辭而別，無疾而終；佩清戀上了變態殺手董應偉（關楚耀飾），偉卻罪有應得，伏法身亡，但清始終不能把偉放下，莫失莫忘，久久沉溺在苦戀之中。

「鐵三角」志同道合，不信蒼天，也不信鬼神，只相信科學解釋到的事實與真相。(TVB官方網站)

機智法醫范佩清（蔡潔飾）。(TVB官方網站)

重案神探井浩然（袁偉豪飾）。(TVB官方網站)