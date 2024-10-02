企業強人第13集劇情｜陳豪謝譚俊彥幫脫困　識英雄重英雄變好戰友

《企業強人》第13集劇情：

姜大衞提議陳豪可借敬圖的殼上市，陳豪看出姜大衞另有所圖而婉拒。張曦雯為陳豪引薦新加坡「宏山基金」融資，更立即為二人約見面。世代佛山的集運站起火，龔嘉欣趕往佛山。龔嘉欣擔心陳豪一來一回浪費時候，著他好好準備與宏山見面。

姜大衞提議陳豪可借敬圖的殼上市，陳豪看出姜大衞另有所圖而婉拒。(影片截圖)

世代佛山的集運站起火，龔嘉欣趕往佛山。(影片截圖)

陳豪立即召來公司高層組織危機處理小組，醫院方面亦一片混亂，龔嘉欣到醫院後，立即找家人的行蹤，繼而得知其父李成昌（實為舅父）在火海中喪生，其餘親人則受傷留院。龔嘉欣大受打撃，回憶與李成昌之間的點滴。

陳豪立即召來公司高層組織危機處理小組。(影片截圖)

龔嘉欣得知其父李成昌（實為舅父）在火海中喪生，其餘親人則受傷留院，大受打撃。(影片截圖)

龔嘉欣大受打撃，回憶與李成昌之間的點滴。(影片截圖)

陳豪讓吳子沖幫忙解決佛山火警的後續，龔嘉欣在醫院處理李成昌的後事，被醫院內的傷者及家屬認出她是世代董事，即群情洶湧要求賠償！譚俊彥突然出現，協助吳子沖穩住場面，亦讓李芷晴先帶龔嘉欣離開，火警另一名死者的家屬表示要控告世代。

龔嘉欣在醫院處理李成昌的後事，被醫院內的傷者及家屬認出她是世代董事，即群情洶湧要求賠償。(影片截圖)

譚俊彥突然出現，協助吳子沖穩住場面。(影片截圖)

陳豪會見宏山負責人李子光（曾航生飾），但曾航生因為火警一事知道死者家屬要控告世代，所以有猶豫。最後經龔嘉欣及譚俊彥處理，才令事件得以解決，而世代亦最終成功獲得注資。陳豪與譚俊彥會面，問他為什麼會出現佛山，亦感謝他的幫忙令世代脫瞼，二人識英雄重英雄，化解之前尷尬局面。

陳豪會見宏山負責人李子光（曾航生飾），但曾航生因為火警一事知道死者家屬要控告世代，所以有猶豫。(影片截圖)

最後經龔嘉欣及譚俊彥處理，才令事件得以解決。(影片截圖)

陳豪與譚俊彥會面，感謝他的幫忙令世代脫瞼，二人識英雄重英雄。(影片截圖)

謝東閔無法入主世代，竟想買通黑幫襲擊陳豪，阻礙世代再上市。龔嘉欣處理完控告一事後暫時回到海棠鎮，對世代的事務不聞不問。另邊廂，譚俊彥密會曾航生。

謝東閔無法入主世代，竟想買通黑幫襲擊陳豪。(影片截圖)

龔嘉欣處理完控告一事後暫時回到海棠鎮，對世代的事務不聞不問。(影片截圖)

《企業強人》劇情簡介：

世代物流是一間紮根香港、總部落戶大灣區、版圖擴展至國際的物流企業。趙愷（陳豪飾）從亡父手中接任主席只是短短四年時間，便成功把這家本來只是在香港工廠大廈的小公司，發展成擁有過萬呎總部和集散中心的物流巨企！

趙愷一直認為企業是由人建構出來的，而物流快遞又是人力密集的行業，所以在人與利益之間作取捨的話，他必然會選擇前者！他一直秉持這信念，不追求科技的過度發展，一心保著員工的飯碗、保著快遞的熱度！

一天，剛回到新總部的趙愷被一輛摩托車攔下，攔下他的人正是為了成為世代物流加盟商的方芳（龔嘉欣飾），方芳承諾會做到三個零，零投訴、零延誤、零失件！成功打動了趙愷，答應讓她成為加盟商。未幾，海棠鎮發佈了「限摩令」，方芳決定擴展加盟店，她把四十多個摩托車司機收歸其下，更取代了鎮內其他違規的加盟商！此舉卻惹來加盟商們的報復…

另一邊廂，世代物流遇到躉船損壞，為了把貨物準時送到客戶手上，趙愷果斷決定包起一架飛機運送，而此事也令趙愷更認定要建立世代物流的飛機隊伍。為了建立飛機隊伍，徐道明（譚俊彥飾）加入了世代物流，趙愷指派他從奧元航空購買飛機，但奧元航空接受了成峰資本的融資，買飛機就先要得到成峰的同意，而成峰的負責人正正是趙愷的前妻宋翹（張曦雯飾）…

一邊是加盟商的報復，一邊是舉步維艱的購買飛機項目，趙愷能否一路披荊斬棘，把自己的營商理念貫徹到底？

世代物流是一間紮根香港、總部落戶大灣區、版圖擴展至國際的物流企業。(《企業強人》劇照)