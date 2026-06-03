2026逝世藝人｜13位台前幕後離開我們　半年未到演藝圈極悲痛

2026年踏入6月，今年已經接近過了一半時間，在這個半年頭，演藝圈傳來了不少令人心痛的消息，有13位台前幕後離開了我們。

袁祥仁

著名武術演員、導演，以及動作指導袁祥仁，於今年元旦中午因病於香港伊利沙伯醫院離世，享年68歲。袁祥仁是袁和平胞弟，著名武術指導袁小田之子，亦是「袁家班」核心成員。袁祥仁生前曾參與多部經典動作片，包括《黃飛鴻》系列、《太極張三豐》，其後更隨哥哥袁和平遠赴荷里活，參與過《夜魔俠》（Daredevil）及《神探俏嬌娃》（Charlie's Angels，2003）擔任武術指導。另外，他曾在周星馳多次合作，包括在《大內密探零零發》中反串飾演無相王之妻，還有在《功夫》中飾演神秘乞丐，將「如來神掌」秘笈賣給主角阿星（周星馳飾演），令人印象深刻。

袁祥仁元旦離世終年68歲。（資料圖片）

梁小龍

著名功夫影星梁小龍於1月14日逝世，享年75歲。梁小龍早於70年代入行，拍過多部電視劇及電影，早年以電視劇《大俠霍元甲》及《陳真》中飾演的「陳真」一角紅遍大江南北，更與李小龍、成龍、狄龍號稱「四龍」。不過梁小龍於80年代尾息影十多年，後獲周星馳力邀出山參演《功夫》，片中「火雲邪神」一角深入民心。

梁小龍憑《功夫》「火雲邪神」一角深入民心。（電影畫面）

游飈

香港演員游飈，於2月24日突然傳出死訊，終年57歲。游飈是前無綫電視藝員，15歲中三畢業後，便當上臨時及特約演員，長達6年。參與演出的機構包括香港電台、無綫電視等。1989年，他投考第三期藝員進修班正式入行，一直參與劇中小角色，特別是小混混，有「御用爛仔」之稱。

游飈於2月24日突然傳出死訊，終年57歲。（資料圖片）

施明

藝人、李家鼎前妻施明因肺炎搶救無效，於3月21日離世，享年74歲。而施明的離世，後來亦引發起一連串風波，李家鼎、李泳漢李泳豪兄弟、馬貫東與媽媽，紛紛捲入後來的是非當中。

施明於3月21日離世，享年74歲。（fb@施明）

李道瑜

《古惑仔》電影系列中飾演洪興社軍師「陳耀」的李道瑜，今年4月初傳出死訊，終年58歲。李道瑜是1975年至1976年度，無綫電視第五期藝員訓練班學員，加入TVB後，李道瑜曾參演一些TVB劇集。李道瑜生前參演近40部影視作品。他最為人熟知的角色，是在《古惑仔》電影系列中飾演洪興社軍師「陳耀」。此外，他亦曾參演2008年由王晶執導的港產片《我老婆係賭聖》飾演亞洲賭王。近年則在2023年短暫復出，客串TVB劇集《一舞傾城》飾演司徒志賢。

李道瑜在《古惑仔》電影系列中飾演洪興社軍師「陳耀」。（劇照）

蕭鍵鏗

資深製作人蕭鍵鏗於4月8日因病離世，享年73歲。蕭鍵鏗是七十年代TVB第三期藝員訓練班的學員，契媽為藝人羅蘭，同期同學包括周潤發、盧海鵬及吳孟達。雖然他最終專注於幕後發展，但他的成就在影視界不可小覷。他曾監製和導演多部電影、電視劇及舞台劇，代表作品包括《銀狐》、《殭屍道長II》、《我和春天有個約會》及《包青天》。此外，他即使偶爾參與幕前拍攝，亦以精湛的演技展現其多才多藝，留下不少經典角色。

蕭鍵鏗是七十年代TVB第三期藝員訓練班的學員，契媽為藝人羅蘭，同期同學包括周潤發、盧海鵬及吳孟達。(facebook@蕭鍵鏗)

鄭雷

曾演活無數經典武俠角色的前TVB資深演員鄭雷（原名鄭鴻榮）於3月25日壽終正寢，享年82歲。鄭雷以健美冠軍身份出道，因體格魁梧、身手不凡，入行後隨即獲得大導演張徹賞識，成為其麾下第一代弟子。當年他與王羽、羅烈、張翼及解元齊名，被外界譽為「邵氏五虎將」，在影壇地位舉足輕重。

前TVB資深演員鄭雷離世，終年82歲。（《壹號皇庭III》劇照）

鄭振邦

香港資深電影監製鄭振邦，於4月10日驚傳離世，消息獲田啟文證實。鄭振邦早在80年代留學日本，畢業於日本工學院映像系。期間有參與香港電影外景拍攝工作，亦曾擔任成龍、譚詠麟的的劇組翻譯。隨後回港，曾於多間電影公司出任場記、副導演、監製、製作、策劃、統籌等工作。他的一生雖然低調，卻是促成香港與日本影視文化深度交流的重要靈魂人物，籌拍出多部港日合拍片，如張國榮、常盤貴子主演的《星月童話》。

香港資深電影監製鄭振邦，於4月10日驚傳離世。（網上圖片）

江圖

資深藝人專飾演反派的江圖，4月15日傳來噩耗，田啟文（田雞）接受訪問時確認其死訊，終年89歲。江圖的家族背景與演藝經歷可謂相當豐厚，母親馮俠華是粵劇女鬚生，舅父馮俠魂及舅母楚岫雲均是當年著名的粵劇名伶。他在家學淵源的薰陶下，早期也曾於佛山粵劇團演出；1964年以藝名「江濤」加入新聯影業，1971年投身電視圈。

專飾演反派的江圖。（網上圖片）

因葵

著名填詞人因葵於5月7日傳來離世消息，享年60歲。因葵本名陸謙遊，圈內人亦稱他為「葵叔」，為香港著名填詞人，主要活躍於八十年代至九十年代。他第一首發表的填詞作品為太極的《紅色跑車》，其後開始於詞壇上活躍。他亦與太極、周啟生等歌手合作無間。1999年，他為鄭秀文填寫的《插曲》獲頒1999年度十大勁歌金曲頒獎典禮「金曲金獎」。他一生中曾為太極樂隊、張學友、呂方、周慧敏填寫不下百首歌詞。

音樂人周啟生在Facebook發文，公布因葵的死訊：「因葵老弟，往生極樂！但願你在歸家嘅路上一切平安。」（Facebook截圖）

谷薇麗

香港資深電影監製及策劃谷薇麗於5月10日傳出逝世的消息。谷薇麗於80至90年代活躍於影壇，並為香港電影黃金時代作出重要貢獻。她出身於電影世家，胞弟谷德昭與姪女谷祖琳同樣在電影圈有著亮眼表現。谷薇麗早年畢業於香港大學英文系，之後進入麗的電視任職助理編導，參與過多部節目製作與長篇連續劇《鱷魚淚》。1983年，她加入新藝城擔任製片及行政工作，接著在1985年應潘迪生邀請加入德寶電影公司，監製及統籌了多部電影。其間，谷薇麗高質量作品如《秋天的童話》、《富貴逼人》系列以及《縱橫四海》等經典影片為港產片打造了國際聲譽。

香港資深電影監製及策劃谷薇麗於5月10日傳出逝世的消息。(網上圖片)

劉洵

有「千面如來」之稱戲劇大師的劉洵，5月30日傳出離世消息，享年87歲。在年輕人眼中，認識劉洵是因為他在《九品芝麻官白面包青天》飾演李蓮英李公公，跟周星馳對嘴一幕更成為經典。其實劉老師本人是京劇大師，47歲才參與電影拍攝，但短短數年已擁有多個經典角色，深入民心。2021年4月，香港演藝學院頒授榮譽博士及榮譽院士，劉洵便以82歲高齡，與兩位後輩古天樂及王祖藍，同獲頒授香港演藝學院榮譽院士，而張學友則獲頒榮譽博士。

劉洵在《九品芝麻官白面包青天》飾演李蓮英李公公。(《九品芝麻官》影片截圖)

鍾景輝

人稱「King Sir」的戲劇大師鍾景輝，其姪兒鍾至權於6月3日沉痛向大眾宣布伯父鍾景輝離世的消息，享年89歲。鍾至權透露King Sir今早在家中「睡夢中安詳離世」，家屬正處理其身後事。自2016年證實患上大腸癌做手術後，King Sir拍完《牛下女高音》便淡出幕前專心休息。