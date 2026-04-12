《神鵰俠侶》「裘千仞」鄭雷逝世享年82歲　曾被譽「邵氏五虎將」

曾演活無數經典武俠角色的前TVB資深演員鄭雷（原名鄭鴻榮），早前傳出離世消息。其家人今日（12日）於香港殯儀館為他設靈，並發出訃聞交代鄭雷於3月25日壽終正寢，享年82歲。靈柩將於明日（13日）辭靈禮後，移奉歌連臣角舉行告別禮。

前TVB資深演員鄭雷離世，終年82歲。（《壹號皇庭III》劇照）

健美冠軍出身 張徹第一代弟子「邵氏五虎將」

鄭雷的名字對於年輕觀眾來說或許稍感陌生，但其面孔絕對是不少港人的集體回憶。鄭雷以健美冠軍身份出道，因體格魁梧、身手不凡，入行後隨即獲得大導演張徹賞識，成為其麾下第一代弟子。當年他與王羽、羅烈、張翼及解元齊名，被外界譽為「邵氏五虎將」，在影壇地位舉足輕重。

鄭雷是金庸劇的常客。（劇集截圖）

武俠劇「綠葉王」 裘千仞、木高峰形象深入民心

由大銀幕轉戰電視圈後，鄭雷亦成就了多個經典角色。他是金庸劇的常客，最令觀眾津津樂道的莫過於《神鵰俠侶》中的「裘千仞」、《笑傲江湖》的「木高峰」以及《天龍八部》的「烏老大」等。他憑藉紮實的武功根底及精湛演技，將角色性格演得入木三分。

這個面孔對於觀眾而言，一定不陌生。（劇集截圖）

而在麗的電視時期，鄭雷的表現同樣出色，於《大俠霍元甲》飾演「趙星顯」，以及在《陳真》中飾演反派佐藤霸川，不過遺憾的是，今年初，飾演「陳真」的梁小龍剛因心臟衰竭病逝，如今戲中對手「佐藤」亦離去，令不少影迷感嘆一個時代的終結。除了武俠片，鄭雷在效力TVB期間亦參與過多部膾炙人口的劇集，包括：《天地男兒》、《新上海灘》、《圓月彎刀》、《鹿鼎記》、《刑事偵緝檔案3》等，是圈中公認的實力派老戲骨。