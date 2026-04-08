監製蕭鍵鏗離世享年73歲　《我和春天有個約會》為代表作

資深製作人蕭鍵鏗於今日（8日）因病離世，享年73歲。其子蕭鍵煒在社交平台上公布父親的噩耗：「老竇畢咗業了，感謝各位，之後的事，會再告知大家。」消息一出，令演藝圈內外無不感到惋惜。

蕭鍵煒在社交平台上公布父親蕭鍵鏗的噩耗。(facebook@蕭鍵鏗)

兒子蕭鍵煒透露父親情況危急

蕭鍵鏗最近因健康問題入院，他的兒子蕭鍵煒透露父親情況危急，包括肺炎、肺積水、心臟及呼吸問題，現需使用非入侵性呼吸機及接受治療，希望渡過難關：「醫生說有生命危險，所以我一直沒有離開，直至現在一直要用純氧，講唔到嘢，肺炎，肺積水，心臟有問題，呼吸困難。剛醫生講要用一部非入侵性的呼吸機，打去水針，希望無事，醫生再問做唔做急救，我話一定做。」他表示會全力支持父親，更呼籲好友給予關懷。

蕭鍵鏗的兒子蕭鍵煒透露父親情況危急。(facebook@蕭鍵鏗)

蕭鍵鏗最近因健康問題入院。(ig圖片)

蕭鍵鏗是七十年代TVB第三期藝員訓練班的學員，契媽為藝人羅蘭，同期同學包括周潤發、盧海鵬及吳孟達。雖然他最終專注於幕後發展，但他的成就在影視界不可小覷。他曾監製和導演多部電影、電視劇及舞台劇，代表作品包括《銀狐》、《殭屍道長II》、《我和春天有個約會》及《包青天》。此外，他即使偶爾參與幕前拍攝，亦以精湛的演技展現其多才多藝，留下不少經典角色。

蕭鍵鏗是七十年代TVB第三期藝員訓練班的學員，契媽為藝人羅蘭，同期同學包括周潤發、盧海鵬及吳孟達。(facebook@蕭鍵鏗)

蕭鍵鏗好友表達哀思

與蕭鍵鏗共事超過40年的演藝界好友楊紹鴻，於好友病重期間和離世後均在社交平台上表達哀思：「從未正式入行已經與你認識，和你共事40多年，老朋友，知道你現在在醫院搏鬥中，希望你可以打贏這一場硬仗！深信無論係我哋嘅同事，又或者曾經睇過你監製嘅戲嘅觀眾朋友，都一定會支持你！加油吧」、「相片中四個人，估唔到最先離開係最右邊嘅陳木勝，右二嘅蕭鍵鏗，始終都敵不過病魔，今日都離開我哋；真係好懷念當年同你哋一齊拼搏嘅日子，相信你哋喺另外一個世界會開心！鏗，一路走好。」表示與蕭共事多年的友誼深厚，並相信無論是同事還是觀眾都會支持他，希望蕭鍵鏗能夠堅持抗爭，打贏這場硬仗。而「亞視忠臣」劉錫賢亦深情回憶起二人初次相識及共同合作的愉快經歷，為蕭鍵鏗送上最後的祝福：「鏗哥，永遠記得初次試鏡相識，後來舞台劇演出相逢，大家合作無間。可惜後來電視台變化，大家合作機會少了，知道你已經回到天家，一路走好，你永遠在我心。」

楊紹鴻同蕭鍵鏗40年老友。（資料圖片）