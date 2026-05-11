谷德昭揭二姊谷薇麗睡夢中離世　來生之約：或許由我做哥哥照顧妳

香港資深電影監製及策劃谷薇麗（Linda）昨日（10日）傳出離世的消息，其喪禮將於本周四（14日）在香港殯儀館舉行，並於翌日移師中環聖若瑟堂舉行告別禮。面對至親驟然離世，與二姊感情深厚的著名導演谷德昭今日凌晨（11日）於社交平台發布千字長文哀悼。他不僅回顧了姊姊在影壇與公益事業上的輝煌成就，更剖白了兩人跨越半生、血濃於水的深厚羈絆，同時分享了三張從童年到長大的珍貴合照，一字一句皆令人鼻酸。

姊弟童年合照，「老二」非常照顧弟弟谷德昭。（ig@koktakchiu）

谷薇麗因結婚而暫別影壇。(網上圖片)

痛失人生啟蒙恩師

在谷德昭的生命中，谷薇麗不僅僅是二姊，更是他推開電影世界大門的啟蒙恩師。谷薇麗早年於香港大學畢業後便投身電視及電影圈，曾於新藝城及德寶電影公司擔任要職，策劃過《縱橫四海》、《辣手神探》、《秋天的童話》等無數傳世經典。谷德昭憶述，正因為二姊當年總愛將未上映的電影錄影帶帶回家與他分享，才深深種下了他對電影的熱愛。

後來谷德昭完成學業後，順理成章踏入電影圈，前輩們皆因二姊的好人緣而對他多加關照。他感性地寫下：「幾年過去，我繼續有得做，仲做得唔錯，養得起自己，亦帶俾好多好多好多觀眾歡笑，我見到二家姐面上有為我感到驕傲嘅笑容。」如今恩師與摯親雙雙離去，谷德昭悲痛直言：「老二啊，你離開咗，我失去咗一個二家姐、一個好老師、一個好朋友。」

《秋天的童話》是經典中的經典。（電影海報）

（《富貴逼人》電影截圖）

每周見面兩、三次 臨終前一晚仍討論美食

谷德昭親暱地稱呼谷薇麗為「老二」，兩人同生肖、性格相近。隨著年紀漸長，這份手足之情越發濃烈。谷德昭毫不掩飾自己對二姊的依賴，更在文中引述了二姊老友鍾珍打趣他的對話：「老二成日同朋友食飯都帶埋我去，我又跟埋去，Linda嘅老友鍾珍話：『你咁大個人都算黐家姐喎！』係呀！我係㗎！」短短幾句，盡顯他在二姊面前永遠是個長不大、愛撒嬌的弟弟。

這份依賴早已融入日常的每一個細節，他透露兩人見面頻密：「我哋每個禮拜都會見兩、三次面，每晚都會通過WhatsApp，傾吓電影、傾吓世界大事、傾吓八卦、傾吓拼多多有咩平嘢賣。」就在谷薇麗臨走前的那一晚，兩姊弟還在手機裡熱烈討論著Omakase（廚師發辦）有多好吃。

曾盼睡夢中離去：天父您突然咁樣召回咗老二

面對二姊的猝然離世，谷德昭在文中悲傷地寫道：「老二，我記得你曾經講過，如果第日要離開呢個世界，最好就係不知不覺咁喺屋企，瞓覺中離去。天父您突然咁樣召回咗老二，我相信您身邊一定係好等天使用。」

谷德昭受姐姐谷薇麗影響深遠。（資料圖片/葉志明攝）

兩姊弟見面頻密：「我哋每個禮拜都會見兩、三次面，每晚都會通過WhatsApp，傾吓電影、傾吓世界大事、傾吓八卦、傾吓拼多多有咩平嘢賣。」（ig@koktakchiu）

千字長文悼念。（ig@koktakchiu）

千字長文悼念。（ig@koktakchiu）

來生之約：或者下次由我做哥哥

在事業之外，谷薇麗將最柔軟的心留給了家庭與社會。她擔任香港血癌基金主席超過二十載，無私奉獻推廣善業。而在家人眼中，她永遠是那個最會照顧人的大總管。谷德昭深情回憶，二姊極度講究飲食，不僅包得一手姊妹中最出色的山東水餃，連酸薑與香葉都要親自醃製和栽種。

每次親自下廚後，谷薇麗總會帶著既緊張又期待的燦爛笑容問大家：「點啊？得唔得啊？有冇食晒啲嘢啊？」這句充滿溫度的日常問候，如今成了谷德昭心中最痛的牽掛。他在文中隔空回應摯愛的二姊，表示每一次大家都吃得好開心，「我屋企雪櫃仲有妳俾我嘅木瓜仔，多謝妳！」在文章的尾聲，谷德昭許下了來世之約：「老二，如果有下一世，希望我哋繼續做姐弟，或者下次由我做哥哥，可以照顧你！Dear sis, I miss you very very very much！」

谷德昭盼如果有下一世：「或許由我做哥哥照顧妳。」（ig@koktakchiu）

三張照片見證童年到長大 圈中好友淚眼送別

谷德昭的悼念文與珍貴的成長照片一出，瞬間引來大批圈中好友留言。吳君如感性留言：「Linda望住你嘅眼神，佢仲當你係一個細佬仔好緊張你！佢簡直𡃶到你燶，Linda嘅人生使命已經超班完成。」鄭秀文亦心痛地表示：「從文字中，已能感受到你們之間深厚、緊扣的愛，take care，谷導。」容祖兒、舒淇、陳慧琳等人也紛紛送上暖心安慰。

圈中好友慰問。（ig@koktakchiu）