施明喪禮時間線|李泳豪喊到眼腫寸步不離李家鼎 泳漢一家五口致哀
李家鼎（鼎爺）前妻施明（原名方寶儀）上月21日離世，享年76歲。外界原先擔憂李家父子近年因家事決裂，會在靈堂發生正面衝突，然而這兩日觀察所得，李泳漢、李泳豪兄弟全程表現極度克制，雖零交流卻展現了最大的體面。長子李泳漢神情肅穆，一手主理亡母後事；次子李泳豪則全程寸步不離、貼身照顧身形暴瘦且難掩哀痛的父親李家鼎。直至解穢酒後被，李泳漢首度公開發言，拆解父子兄弟間的不和原因，現整合施明喪禮兩日事件懶人包。
🗓️ 第一日：設靈（4月22日）—— 李家鼎暴瘦現身 健康惹關注
靈堂設於大圍寶福紀念館，氣氛莊嚴，遺照選用施明中年時笑容燦爛的照片。李家鼎率細仔李泳豪及媳婦Agnes的花圈被掉到後樓梯。
李泳漢一早到場打點，太太嚴佩鈺（Conny）及三子女齊現身；李泳豪與太太林妤謙（Agnes）則陪同父親李家鼎抵達，父子兩人神情極其憔悴。
李泳漢早前揚言為遵行母親遺願「唔准弟媳Agnes入靈堂」，結果當日Agnes確實未能進入靈堂內部，僅能在大門外三鞠躬致哀。
面對傳媒追問妻子被拒門外一事，李泳豪雙眼通紅，僅以「今日唔回應」婉拒，全程全心攙扶身體虛弱的鼎爺，父子情深。
🗓️ 第二日：出殯與解穢酒（4月23日）—— 同框零交流 李泳漢解穢酒後受訪
大殮儀式後，李泳漢捧著亡母遺照，李泳豪跟隨其後，這是兩兄弟決裂後罕見的同框畫面。儘管近在咫尺，兩人始終目不斜視，全程零對話。
三父子前往火葬場送別施明最後一程。儀式結束後，三人先後跨過火盆，隨即分道揚鑣，李泳豪喊到眼腫，與鼎爺拒絕發言先行離開。李泳漢堅拒泳豪妻進入靈堂，泳漢表示：「唔係強硬，係好正常做法。」
鼎爺與泳豪未有出席解穢酒。李泳漢向傳媒透露曾邀請對方，但「佢哋唔嚟都冇辦法」。李泳漢再次強調拒絕弟媳入靈堂是母親遺願，期間有火藥味，對於被指是單方面說法，泳漢瞪大眼說：「邊個話單方面講，你哋會清楚得過我阿媽，你會清楚得過我？我都話我有人證。」提到不准弟婦Agnes進入靈堂，似有欠公平，泳漢怒氣升級：「係咩，咁你唔好焫我啦，講呢啲焫我真係冇用！」泳漢強調今次施明喪禮，鼎爺和泳豪「一毫子都冇被過」，和解需要「雙向努力」，言談間透露家族裂痕短時間內難以修復。