鄭振邦逝世｜日本修畢映像系　回港促港日合拍片與張國榮為摯友

香港資深電影監製鄭振邦，於4月10日驚傳離世，消息獲田啟文證實。鄭振邦早在80年代留學日本，畢業於日本工學院映像系。期間有參與香港電影外景拍攝工作，亦曾擔任成龍、譚詠麟的的劇組翻譯。隨後回港，曾於多間電影公司出任場記、副導演、監製、製作、策劃、統籌等工作。他的一生雖然低調，卻是促成香港與日本影視文化深度交流的重要靈魂人物，籌拍出多部港日合拍片，如張國榮、常盤貴子主演的《星月童話》。

香港資深電影監製鄭振邦，於4月10日驚傳離世。（網上圖片）

鄭振邦在行內人脈甚廣，不少藝人明星都與他友好。（鄭振邦微博圖片）

鄭振邦在香港電影黃金年代入行，多年來擔任監製、製片及發行等工作，不僅是已故巨星張國榮的生前密友，也曾擔任周海媚的經理人。他對香港電影最具貢獻的，莫過於憑藉自己在日本留學的背景和人脈，促成多部香港與日本影壇合作的電影，為港產片打入日本市場的領航。

《星月童話》張國榮與常盤貴子世紀合作

回憶他參與過大型的港日合拍電影，當中包括張國榮與日劇天后常盤貴子主演的《星月童話》 (1999)，這部作品在亞洲引起極大轟動，身為「日劇女王」的常盤貴子，與香港男神張國榮世紀合作，而常盤貴子不單來港拍攝，更在上映時來港宣傳，當年記者會場面墟冚。而鄭振邦與張國榮更是好友關係，工作上亦時有合作。

當年有「日劇天后」之稱的常盤貴子，來香港與張國榮拍攝對手戲。（《星月童話》劇照）

《雷霆戰警》女神藤原紀香與天王郭富城合作

另一部擔任製作人的港日合拍電影為唐季禮執導，郭富城與日本女星藤原紀香主演《雷霆戰警》 (2000)，當年藤原紀香是不少港男心目中的女神，是次合作同樣轟動港日藝能界，電影更在亞洲多個地區上映，香港錄得2000萬票房。

郭富城與日本女星藤原紀香主演《雷霆戰警》 (2000)，當年藤原紀香是不少港男心目中的女神。（《雷霆戰警》劇照）

《雷霆戰警》在香港錄得2000萬票房。（《雷霆戰警》劇照）