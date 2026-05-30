劉洵逝世｜與古天樂同年獲榮譽院士　跟周星馳「罵戰」成經典

有「千面如來」之稱戲劇大師的劉洵，於今晨（30日）傳出離世消息，享年87歲。在年輕人眼中，認識劉洵是因為他在《九品芝麻官白面包青天》飾演李蓮英李公公，跟周星馳對嘴一幕更成為經典。其實劉老師本人是京劇大師，47歲才參與電影拍攝，但短短數年已擁有多個經典角色，深入民心。2021年4月，香港演藝學院頒授榮譽博士及榮譽院士，劉洵便以82歲高齡，與兩位後輩古天樂及王祖藍，同獲頒授香港演藝學院榮譽院士，而張學友則獲頒榮譽博士。



香港演藝學院校董會主席周振基教授與榮譽院士劉洵先生合照。（官方圖片）

獲頒授榮譽博士及院士朋友，來個大合照。（官方圖片）

典禮由香港演藝學院校董會主席周振基教授主禮，張學友、古天樂及劉洵坐在最前排。（官方圖片）

劉洵是資深的京劇演員及戲曲導演，自幼習京劇，師承李萬春、李少春、蓋叫天等京劇前輩，1958年畢業於中國戲曲學校，後到中國京劇院任職演員。1980 年來港，在香港舞蹈團和香港演藝學院任教，當中大老倌羅家英亦曾是他的高足。

首次擔演要角的演出，是電影《殭屍至尊》中飾演陰險的茅山道士。（影片截圖）

47歲成「新晉」演員

劉老師首次跟電影交集，源於1986年獲導演徐克賞識，擔任《刀馬旦》的戲曲指導，又因為演技出眾，徐克便邀他客串一角，令他47歲進入電影界任「新晉」演員。不過這位新晉演員演出太精湛，好快就被其他導演賞識，首個吃重戲份的角色是來自1987年的《殭屍至尊》，飾演心狠手辣的茅山道士跟林正英鬥法。

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不過要數最為人認識的一次，必然是1990年參演電影《笑傲江湖》，飾演太監首領東廠公公古金福大人，他是戲中大反派，為人陰險，行事狠毒，但舉手投足又散發出太監的陰陽怪氣，故被譽為演太監演得最神似的一人，更順利入圍第十屆香港電影金像獎最佳男配角，可惜遇上《天若有情》的吳孟達，跟獎項項擦身而過。

劉洵獲頒榮譽院士。(官方圖片)

曾演正派黃飛鴻父親

雖然空手而回，但入木三分的演技已經在行內享負盛名，成為搶手的配角人選。更有趣是往後找他演出的角色，種類繁多，有奸有忠有嚴肅有搞笑有惡毒有慈祥，其中徐克便特意找他在《黃飛鴻》飾演清朝黑旗軍首領劉永福將軍，而在《黃飛鴻之三︰獅王爭霸》，更飾演正氣凜然的黃飛鴻父親黃麒英，每個角色都演得恰如其分，故得到「千面如來」的稱號。由於他反覆演繹忠奸角色，後來自定了一套規則，「留鬚忠，無鬚奸」，如果你細心留意，這的確是劉洵後來演的角色，一個有趣分野。

在《摩登如來神掌》中飾演特異功能高手，喜感十足。(影片截圖)

演公公演到變太監專戶

不過相信連劉老師都想不到，1994年參與電影《九品芝麻官》，飾演清朝慈禧太后親信太監李蓮英一角，會得到最大迴響，傳頌後世。雖然電影的反派為鄒兆龍飾演的常威，但去到後段，以契爺身份現身的李公公，就跟周星馳在公堂上有極精彩的對罵戲，尤其一句︰「你好大嘅官威呀！包大人！若果再畀你做多兩年官，恐怕連老佛爺都唔放在眼內呀！」而星爺的神回也不失霸氣︰「我當然唔放在眼內，老佛爺係要放喺心裡面尊重！好似你咁成日掛喺嘴邊講講到低晒呀？你咩居心呀你？」然後被星爺一輪嘴炮激到甚氣頂，最後更鬧到無氣不得不認輸。

除了開初一句「屎忽鬼」及「陰陽插」，隨後星爺使出14個跟外貌與長相有關的人身攻擊詞彙，你又背到幾多個？順序為︰檸檬頭、蝠鼠眼、秤勾鼻、八字眉、葵扇耳、哬哚嘴（歪嘴）、老薑牙（爛牙）、燈芯頸（頸細）、鴛鴦膊（高低膊）、長短手、高矮腳、雞胸、狗肚、飯桶腰，一口氣連環攻擊，實屬經典場面。