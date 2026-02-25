游飈逝世｜由兩張枱做起生意再擴展　曾面臨結業邊緣盼政府幫手

前TVB綠葉游飈，因腦出血在辦公室昏迷送院，搶救13天後不治，終年57歲。 游飈由TVB「御用爛仔」到近年轉行投商成為老闆，被視為藝員轉型的成功典範。

游飈因腦出血在辦公室昏迷送院，搶救13天後不治，終年57歲。（梁碧玲攝）

游飈生意有聲有色

游飈因考慮到養家問題，在2012年決定離巢無綫，曾轉投香港電視網絡（HKTV），後來因未獲發牌，游飈才專注於自己在2004年創立的環境工程公司，專門負責去甲醛的工作，因對抽濕機有較專業的認識，其生意亦涉及有關範圍。游飆剛轉換跑道時，曾受到不少客人嘲諷：「你演戲的啊，你到底懂不懂？」甚至有客人一見到他就示意不想繼續談下去。所幸，最後生意搞得有聲有色，由他擔任中港澳獨家代理的抗菌產品，在新冠肺炎疫情肆虐下，曾被賣到七百多元一支100毫升，兼一度賣斷市，他更邀請好友黃文標任職銷售部。

游飈生意有聲有色。（新環科有限公司FB照片）

生意搞得有聲有色，更邀請好友黃文標任職銷售部。（網上圖片）

曾面臨結業邊緣

2024年，游飈接受《星島日報》訪問時，指生意面臨倒閉。昔日由兩張枱做起的生意，曾於2021年擴展至土瓜灣千呎工廈並聘用6名員工，惟經歷疫情後，演員轉行營商的游飈坦言公司面臨結業邊緣。2024年員工減至4人，他形容公司處於危險狀況，正尋求轉危為機的機會，坦言渡過難關並不容易。當時游飈坦言收支平衡艱難，期盼政府對中小企提供實質支援，強調業界渴求渡過難關而非單純借貸。