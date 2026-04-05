《古惑仔》「陳耀」李道瑜逝世　大佬B證死訊：做過腦部出血手術

在《古惑仔》電影系列中飾演洪興社軍師「陳耀」的李道瑜，近日傳出死訊，真實年齡不詳，網傳終年58歲。消息傳出後令不少影迷感到惋惜，曾合作多年的「大佬B」吳志雄接受《香港01》訪問時，親口證實故友死訊。

李道瑜在《古惑仔》電影系列中飾演洪興社軍師「陳耀」。（劇照）

李道瑜多年來身形沒什麼太大變化。（資料圖片）

吳志雄證實死訊

對於傳出李道瑜離世的消息，「大佬B」吳志雄回覆《香港01》時表示︰「是發生在4月3號，4月4號公布，節哀順變」。對於有報道指，李道瑜是因為醉酒後不慎摔倒撞傷後腦，導致頭蓋骨缺了一塊，吳志雄表示屬實︰「沒有錯，頭上做了腦部出血手術。」

網民分享與李道瑜唱《友情歲月》的片段。（抖音）

網傳病榻片段 昔日型男變滿面白鬚

近日，網上流傳一段李道瑜生前在病床上的片段，片中見他插著喉管，雙眼無神且滿面白鬚，與昔日電影中帥氣冷靜的形象大相徑庭，令人心酸。該網友同時分享了昔日與李道瑜唱卡拉OK的開心片段，並留言：「再也聽不到耀哥現場版的友情歲月了，我與耀哥的友情歲月劃上了句號。耀哥一路走好！」言語間充滿對故友的不捨。

據指，李道瑜之所以入院是因為醉酒導致，有指他醉後自己回家摔倒了後腦，一度昏迷了6天，搶救回來後一直在接受治療。

有報道指李道瑜醉酒後摔倒後腦，頭蓋骨缺了一塊。（抖音）

大佬B吳志雄證實李道瑜頭上做了腦部出血手術。（抖音）

2000年代淡出轉型從商

李道瑜是無綫電視第五期藝員訓練班學員，曾演出多部電視劇小角色。他於八十年代進軍影圈，參演過三十多部電影，代表作當然要數《古惑仔》系列，由第一集《古惑仔之人在江湖》演到第五集《98古惑仔之龍爭虎鬥》，另外於《古惑仔情義篇之洪興十三妹》及《古惑仔激情篇洪興大飛哥》都有現身。李道瑜於2000年代初淡出影圈，有指他卸下演員身份後轉型從商，最後一部出演的電影為2008年的《我老婆係賭聖》。早年網上更流傳他現身內地某影視娛樂製作公司的開幕活動，不過出事後一直留港治療。

李道瑜於2000年代初淡出影圈，有指他卸下演員身份後轉型從商。（影片截圖）