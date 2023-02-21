周潤發67歲回春秘訣曝光　受郭富城影響健身　10個月成功激減13kg

放眼演藝圈，周潤發是最把自己當普通人、過著普通生活的國際巨星！身價56億的他不買豪車、出入坐地鐵；住的是2層樓村屋、低調樸素，身上不見名牌精品，最近甚至還報名了渣打10公里馬拉松，把活動變成巨型追星現場！



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默默報名馬拉松，周潤發被讚親民

國際巨星自己報名馬拉松賽跑，賽後對於要求合照的民眾來者不拒，發哥周潤發果然是貫徹「過普通生活、吃普通食物」的巨星！對於這次挑戰10公里，67歲的發哥成績有前20%！他笑說因為山爬得多，所以轉下跑步，練了有一年了。

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周潤發年近60才開始運動，10個月狂減13公斤

平日就喜歡登山、步行的周潤發，其實是快到60歲才開始愛上健身運動，2014年他和郭富城一起拍《西遊記之大鬧天宮》，受到愛運動的郭富城影響，才開始積極健身，之前他曾胖到80公斤，拍攝《賭城風雲》（澳門風雲）又遇到身材偏瘦的謝霆鋒、杜汶澤，他說：「有個大肥佬在裡面不是很協調！」開始努力瘦身，在10個月內狂減13公斤，體態比年輕時拍《賭神》還要好！今年67歲的他體態依然維持得相當好，靠的就是熱愛爬山，不少網友都說：「爬山巧遇巨星周潤發！」

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周潤發減肥：日跑10公里

當年他積極減肥的時候，每天都要花一個半小時跑10公里，這也是他的回春秘訣，周潤發說：「我每天都跑步，開工的時候跑一跑、收工的時候跑一跑，所以年輕了。」就算疫情期間，也天天戴著口罩出門跑步。

周潤發減肥：一天只吃半碗飯

當年10個月狂剷13公斤，周潤發除了運動，飲食控制也是關鍵之一，他分享自己在瘦身期間吃得很清淡，早餐吃半碗飯，午餐、晚餐就不碰澱粉，同時戒油、戒辣、少糖，多吃魚和蔬菜，周潤發說：「長期這樣吃下來，胃口自然就小了。」

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