英超｜阿仙奴攻力疲弱 三仗僅得1分陷低潮 紐卡素主場1球小勝
撰文：陳智深
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英超周六晚上香港時間早場迎來新一輪比賽，由兩支近況麻麻的球隊對碰，主隊紐卡素過去5場不勝，面對有威廉沙列巴停賽期滿復任正選，力圖幫助近5場失9球、已經連續兩場失分的阿仙奴。
開賽早段紐卡素不斷搶攻，伊沙克12分鐘接應安東尼哥頓助攻先開紀錄。至26分鐘，阿仙奴一輪角球攻勢多次起腳射門，皆「省中」門前不同球員未能入球。其後雙方互有攻守下未有增添紀錄，紐卡素1球領先返回更衣室。
下半場阿仙奴持續低迷，全場僅錄得一次中龍，最終紐卡素以1球小勝「兵工廠」，阿仙奴已連續三場錄得不勝，僅得一和兩負。
紐卡素正選陣容：
22 尼克普比
5 法比安舒哈 20 利維斯賀爾 21 利夫拿文度 33 丹般恩
28 祖爾韋洛克 36 桑恩朗達夫 39 般奴古馬雷斯
7 祖連頓 10 安東尼哥頓 14 阿歷山大伊沙克
阿仙奴正選陣容：
22 大衛拉耶
2 威廉沙列巴 6 加比爾馬加希斯 12 祖利安添巴
5 湯馬士柏迪 23 米基爾馬連奴 29 夏維斯 41 迪格蘭賴斯
7 布卡約沙卡 11 加比爾馬天尼利 19 李安度杜沙特
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