英超｜熱刺4:1反勝維拉 羅美路傷出或陷中堅荒 前四角逐趨激烈

兩隊實力相近的英超隊伍熱刺與阿士東維拉碰頭，前者憑主場之利稍令人意外地以4：1大勝而回，並以10戰16分升上第7位，距離前四位置僅3分，英超前四之爭愈趨激烈。



羅渣士近門射入，為維拉先開紀錄。（路透社）

摩根羅渣士藉一次死球混戰中門前篤入，助維拉32分鐘領先，而客軍在上半場表現亦較佳，多次憑穩守突擊製造不少威脅，要不是前鋒屈堅斯半單刀射斜，已可擴大比數。

蘇蘭基今仗梅開二度，帶領熱刺反敗為勝。（Getty Images）

熱刺下半場表現卻脫胎換骨，比蘭莊臣在49分鐘扳成平手，之後蘇蘭基於75及79分鐘梅開二度，加上占士麥迪臣於補時6分鐘妙射罰球破網，湊成4：1大捷，報卻近兩季聯賽主場都不敵維拉之仇。

羅美路傷出，或令熱刺陷入中堅荒。（Getty Images）

不過，今仗熱刺中堅羅美路於61分鐘傷出，他更在步出場邊時掟走護脛發泄，似乎傷勢不輕；熱刺本身已有正選中堅雲迪尹受傷，因此老將賓戴維斯也要臨危受命。中堅位置缺人，或會影響熱刺之後的競爭力。

熱刺中場麥迪臣今仗先列後備，但於補時6分鐘妙射罰球入網。（Getty Images）

熱刺贏波後，以10戰得16分升上聯賽第7位；未計算曼聯對車路士一仗賽果下，維拉以18分排第5。現時諾定咸森林以19分排第3、阿仙奴18分、車路士（17分，未計對曼聯），加上第8位的白禮頓都有16分，換言之，第3到第8名相差只不過3分，英超爭逐前四形勢非常激烈。