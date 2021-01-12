【英超Fantasy】剖析賽程善用技能　陳沛然：隨時爭過百分以上！

英超Fantasy風靡全球，今屆累積了780萬名玩家，原來熱愛踢波、自稱是足球員的立法會議員（醫學界）陳沛然（Pierre）亦是資深一員，Pierre參與這個遊戲超過8年，但笑言只是「戥腳」一份子，不過觀乎其陣容及分析可謂有板有眼，今個星期「一周雙賽」，Pierre亦有獨特見解，他給予各位玩家一點小貼士，希望大家可以趁機好好熟讀賽程及善用技能，積分差距隨時在過百分以上。

因受新冠肺炎疫情影響，英超賽會早前又更改了第18周賽程，原本熱刺作客阿士東維拉，改為主場對富咸，不過今周仍然維持只有6場比賽，陳沛然表示，現時只有12隊出戰，若然手執輪空8隊的球員便很蝕底了，因此他會使用王牌技能「Free Hit」（可免費更換全隊陣容，接着一周還原），並以曼城、曼聯、紐卡素及阿仙奴4隊作為骨幹去揀選球員。

今周曼城迎戰白禮頓，實力與近況均勝對方一籌，球員「取分」相對較易。（Getty Images）

Pierre覺得，曼城主場迎戰白禮頓，賽程最有利，難題在於哥迪奧拿的輪換制，究竟博一博，貴買迪布尼（De Bruyne），還是平用馬列斯（Riyad Mahrez）或根度簡（Ilkay Gündogan）？大家便要考量一下；曼聯方面，中場靈魂般奴費南迪斯（Bruno Fernandes）是不二之選，過去4周，他有3場取得10分或以上，可謂信心保證；Pierre心水還有今季已取得8入球4助攻的紐卡素前鋒哥林威爾遜（Callum Wilson），今仗面對包尾的錫菲聯不愁入球。

揀選幾位星級球員後，Pierre建議大家可在紐卡素及阿仙奴陣中找一些平價後衛，這種執陣策略相對穩陣，另外，他亦提醒各位玩家，賽程調動後，熱刺迎戰弱隊富咸，孫興慜亦變得相當重要。

陳沛然上周取得81分，陣容中有3名球員列入當周Dream Team。（英超Fantasy截圖）

陳沛然醫生參與英超Fantasy相當認真，細心研究混亂賽程加以剖析。（吳浩然攝）

韋斯咸中場蘇錫克近況不錯，後上偶有佳作。（Getty Images）

去到周末的第19周眼花潦亂，合共有16場比賽，當中12隊踢「雙賽」，曼聯及利物浦正面交鋒上演「雙紅會」，車路士亦要作客李斯特城，Pierre覺得這些球隊未必可以取得高分，反而韋斯咸、列斯聯及曼城的賽程較為可取，這3隊兩場均在主場作賽，取分機率相對較高。韋斯咸陣中，Pierre推介中場蘇錫克（Tomas Soucek），這位捷克球員後上偶有神來之筆，上仗便取得11分，今季累積5入球1助攻，£5.2m屬平價之選；列斯聯一前一後孖寶，班福特（Patrick Bamford）及達拉斯（Stuart Dallas），分別只是£6.6m及£4.8m，同樣是「性價比高」，Pierre預期，列斯聯迎戰白禮頓及修咸頓，將貫徹其「有前無後打死罷就」的踢法，無論贏輸，也會踢得燦爛。

列斯聯前鋒班福特（右）在英超Fantasy中身價£6.6m，屬性價比高的一群。（Getty Images）

第19周賽程繁多混亂，Pierre另一個小貼士是，玩家要留意自己陣容，看看有多少球員屬於一周雙賽，如果佔少數的話，建議使用另一張皇牌『Wild Card』（可免費更換全隊陣容），把心一橫換掉所有球員，盡可能做到全隊均是「雙賽」，否則積分可能被其他對手大幅拋離，差距隨時過百分以上。

溫馨提示：第18周截止時間為13/1（周三）凌晨00:30，祝君好運。

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