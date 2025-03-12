利物浦負PSG︱沙拿賽後成淚人惹聯想　已踢畢紅軍歐聯最後一仗？

利物浦主場與巴黎聖日耳門（PSG）在歐聯（又稱：歐冠）16強次回合鬥至互射十二碼出局，向來冷靜的射手沙拿，賽後傷心落淚。

利物浦首回合作客領先1：0，回到氣勢強大的主場晏菲路，理應坐擁優勢，可是沙拿未能把握開賽初段數次機會，反被奧士文尼迪比利13分鐘取得入球為PSG扳平。雙方之後再未能將皮球送進網窩，PSG互射十二碼4：1晉級八強。



沙拿賽後非常傷心。（Getty Images）

賽後反應被解讀為在紅軍歐戰最後一仗

利物浦被淘汰出局後，在球場上的沙拿一度掩面，流下英雄淚。他之後走到場邊答謝主場球迷時，仍然眼紅紅。

沙拿向來「心臟強大」，總是能平常心面對勝負，今次罕有流露感性一面，難免令外界猜想今仗有機會是他身披利物浦戰衣的歐聯最後一仗。

三大巨星季尾約滿仍未有好消息

這位32歲射手自從2017年加盟紅軍，多次獲其他球會招手，亦屢次有離隊傳聞，他一直對利物浦忠心耿耿。2018/19球季如願與球隊捧走歐聯，之後再成為英超冠軍，他早已是紅軍的頭號巨星，地位甚至與傳奇隊長謝拉特並肩。

可是季尾約滿的他，遲遲未獲球會開出新約，早前一再公開表達不滿，對曼聯時曾抱怨「我的最後一次雙紅會」。之後利物浦跟他展開續約談判，雙方出現頗大分歧而談不攏，至今仍未聞他以及同樣今季完約的隊友雲迪積克和阿歷山大阿諾特已續約的消息。

沙拿主射十二碼中鵠無法改變利物浦歐聯出局命運。（Getty Images）

然而比起他賽後風騷地表達球會未跟他續約的不滿，沙拿今仗賽後黯然落淚，反而更令人覺得這真的是他在紅軍的歐戰「終點站」。