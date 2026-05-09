般奴費南迪斯膺英格蘭足球先生　時隔16年再有曼聯球員獲獎

曼聯（Manchester United）隊長般奴費南迪斯（Bruno Fernandes）周五（8日）榮膺英格蘭足球記者協會（FWA）年度最佳男足運動員。他在本賽季表現卓絕，憑藉出色的助攻表現帶領球隊重返歐聯賽場。與此同時，曼城（Manchester City）前鋒卡迪查梳爾（Khadija Shaw）則職業生涯第二次摘得年度最佳女足運動員獎。



現年31歲的葡萄牙中場般奴費南迪斯本賽季已攻入八個聯賽進球並貢獻了19次助攻。在聯賽還剩三場的情況下，他距離由亨利（Thierry Henry）和奇雲迪布尼（Kevin De Bruyne）共同保持的英超單賽季助攻紀錄僅差一次。

般奴費南迪斯本賽季已攻入八個聯賽進球並貢獻了19次助攻。（Getty Images）

曼聯隊長般奴費南迪斯本賽季比賽精華：

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在票選中，般奴費南迪斯以28票的優勢擊敗了阿仙奴（Arsenal）中場核心迪格蘭賴斯（Declan Rice），曼城前鋒夏蘭特（Erling Haaland）則位列第三。般奴費南迪斯也成為了繼2010年的朗尼（Wayne Rooney）之後，首名獲得這個獎項的曼聯球員。

在般奴費南迪斯高效發揮以及臨時主帥卡域克（Michael Carrick）的帶領下，曼聯在英超積分榜上一路飆升至第三位，並已提前鎖定了下賽季的歐聯席位，宣告球隊在缺席兩年後的正式回歸。

卡迪查梳爾獲年度最佳女足運動員

牙買加前鋒卡迪查梳爾曾在2024年獲得這個獎項，本賽季她成功帶領曼城奪得了10年來的首座女足超級聯賽（WSL）冠軍獎盃。

卡迪查梳爾在本賽季的21場比賽中轟入19球。（Getty Images）

卡迪查梳爾在本賽季的21場比賽中轟入19球，有望連續第三個賽季贏得金靴獎。她在投票中以壓倒性優勢領先去年的得主、阿仙奴前鋒露素（Alessia Russo）。車路士（Chelsea）的羅倫占士（Lauren James）在評選中排名第三。

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【本文獲《聯合早報》授權轉載。】