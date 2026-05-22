世界盃2026｜英格蘭名單外洩　馬古尼落選　科頓彭馬同遭棄

英格蘭足球隊領隊杜慈（Thomas Tuchel）原定於今日（22日）下午正式公布26人決選名單。然而名單尚未出爐，曼聯中堅哈利馬古尼（Harry Maguire）已在社交媒體親證自己被拒於大門外，直言感到極度震驚與失望。另包括BBC在內的多個權威體育媒體均披露，科頓、彭馬及梳爾三位星級名將同樣將會落選。



英格蘭將會在本港時間下午4時45分直播公布26人大名單，33歲的曼聯中堅馬古尼在10小時前率先在社交平台發文，證實自己未能入選。他寫道：「在經歷了這個球季後，我深信自己本可在今個夏天為國家隊扮演重要角色。對於這個決定，我感到無比震驚和難過。」

英格蘭前隊長、老將馬古尼無緣2026世界盃。（Getty Images）

擁有66頂國家隊喼帽的老臣馬古尼自2024年9月起開始缺席國家隊，今季在紅魔曼聯表現回春，全季各項賽事上陣24次，原本在3月已獲杜慈重召踢友賽並任隊長，誰料最後關頭仍被放棄，繼2024歐國盃因傷落選後，連續兩項大賽被拒諸門外。

馬古尼的落選隨即引發其家人開火，其母親直斥杜慈決定令人感覺「可恥」與「厭惡」。弟弟亦轉發哥哥內容並配文：「這或許是我這輩子見過的最糟糕的決定。無語。」

綜合多家傳媒爆料的洩密名單，被開刀的不只馬古尼一人，多名近年英格蘭的核心主力亦預料悉數落選，其中或包括菲爾科頓（Phil Foden）、高爾彭馬（Cole Palmer）與勞基梳爾（Luke Shaw）。

科頓與彭馬同為進攻中場，同出自曼城青訓，二人在兩年前歐國盃為英格蘭的重要球員，科頓在決賽中正選登場，彭馬後備入替為英格蘭入球。但現在正值當打之年的二人今季狀態下滑，科頓已失去曼城絕對主力位置，杜慈曾在與烏拉圭友誼賽中，於下半時將科頓換下，國際比賽日結束後表示：「他很難發揮出全部實力，並不保證他一定會出現在世界盃名單中。」

3月國際比賽時，杜慈已打過預防針，科頓未必會出現在世界盃名單裡。（Getty Images）

當時入替科頓的正是彭馬，今季他受到傷病影響，25場聯賽攻入9球，較前兩季有所下滑。杜慈在3月底熱身賽中給予二人不少機會，對陣日本一戰，二人獲得先發機會，表現平平耗盡主帥最後耐心。英格蘭在10號位選擇上還有祖迪比寧咸（Jude Bellingham）、伊比爾治伊斯（Eberechi Eze）、羅傑斯（Morgan Rogers）等人可選擇，毫無競爭優勢的二人只能走向從希望之星淪為難兄難弟的結果。

彭馬今季受受病影響狀態下滑。（Getty Images）

梳爾此前出現在杜慈55人名單中，並得到球會主帥卡域克（Michael Carrick）極力推薦入選，認為「他值得入選」。但據BBC預測，杜慈極大可能會將名額留給紐卡素的般恩（Dan Burn）與曼城的尼高奧萊利（Nico O'Reilly）。