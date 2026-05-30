英超｜利物浦與教練史諾解約　去季上任即奪聯賽冠軍惟功不抵過

利物浦確認主教練史洛（Arne Slot）即時離任，會方已啟動任命接替者的程序。



史洛於2024年夏天接替傳奇主帥高普入主晏菲路，在到來的首季即在英超提前4輪奪冠，拿到了球會史上第20次英格蘭頂級聯賽冠軍，追平宿敵曼聯紀綠。

史諾帶領利物浦贏得24/25英超冠軍。（路透社）

但2025年夏天，利物浦人腳大變，路易斯迪亞斯、阿歷山大阿諾德、紐尼斯等球員離隊，伊沙克、域斯、艾基迪基等球員高價加盟。結果整個2025/26賽季，史洛似乎都沒法利用新加盟球員揉合出一套合理的戰術。經歷了賽季初幾場臨完場前絕殺的興奮波後，從10月開始利物浦就一直停滯不前。

史諾聲言為落敗承擔責任。（Getty Images）

雖然紅軍最終以英超第5名完季，鎖定下季的歐聯席位，但季尾4場不勝，加上整季踢來缺乏爭勝心和進攻意欲的局面，以及四大皆空的結局，造成利物浦球迷與史洛之間最大的洪溝，也許亦是會方與他分道揚鑣的原因。

史諾的難題沒有因為連贏維拉及皇馬而消失。（Getty Images）

史洛執教紅軍兩季，帶領球隊出戰113場比賽，戰績為66勝18和29負，勝率為58.4%。目前有傳聞指，般尼茅夫主帥伊拉奧拿有可能接掌利物浦。

利物浦贏勢輸波，史諾今仗戰術不是最大問題，卻浮現他一直以來的老毛病。（Getty Images）

利物浦聲明全文：

史洛於2024年6月來到利物浦，並在執教首個賽季帶領球隊奪得球會史上第20座聯賽冠軍；在2024/25賽季結束時，他當選年度最佳主教練，同時還率隊闖入聯賽盃決賽以及歐聯16強。



隨後，在2025/26賽季，他帶領紅軍連續第二個賽季獲得歐聯參賽資格，並在同一賽事中闖入8強。



利物浦班主在一份聯合聲明中強調，他們感謝史洛為球會帶來成功，以及他在執教兩年期間所展現出的領導力：毫無疑問，作為一家球會，作出這一決定對我們而言非常艱難。史洛在利物浦任職期間所作出的貢獻是重要的、有意義的，並且對支持者和我們自身而言最為重要的是成功的。



因此，我們對他所取得的一切成就懷有無比深切的感激，尤其是這些成就建立在他的職業精神、勤勉態度和專業能力之上，這也進一步印證了我們對他的看法：他是其領域中的領導者。



從我們第一次接觸史洛的那一刻起，就很清楚地看到，他並不是一個僅僅接受責任的人，而是一個主動擁抱責任的人。當他同意接任主教練、當他帶領我們奪得英超冠軍，以及在剛剛結束的這個賽季中面對諸多挑戰和重負時，這一點都體現得十分明顯。



與此同時，我們共同得出結論：為了讓球會繼續向前發展，改變是必要的。我們必須再次強調，這絕不是一個輕率作出的決定，恰恰相反。



我們希望借此機會正式記下我們對史洛的感謝。作為帶領利物浦奪得隊史第20座聯賽冠軍的主教練，他將永遠在這家球會的歷史中佔據特殊位置。



這一成就之所以更加非凡，是因為它發生在他執教的第一個賽季；而這一成就建立在他每天都展現出的卓越執教能力和領導力之上。



在祖達離世後，他還幫助球會渡過了可以想像到的最艱難時期之一。他在那段時間裡所展現出的同情心和人性光輝，充分說明了他的為人。



因此，我們唯有祝願史洛在執教生涯的下一階段一切順利，並相信他將繼續取得成功。我們這樣說，是因為我們深知，他在利物浦留下的傳承完好無損，並將在未來數年乃至數十年裏變得更加重要。



儘管如此，我們得出的結論是，球隊的發展軌跡最好通過改變方向來加以應對。這並不會削弱史洛在這裏所做的工作，也不會減少我們對他的尊重，更不是對他才華的否定。相反，這表明我們需要一種不同的方式。



史洛帶着我們的感激、帶著一座英超冠軍獎盃離開；他也會知道，他和他的家人將永遠受到晏菲路的歡迎。」

