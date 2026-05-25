英超煞科︱阿仙奴封王派對阿迪達穿球衣　承認曾懷疑自己領軍功力

英超煞科日，時隔22年再度封王的阿仙奴，作客水晶宮。由於槍手尚有歐聯決賽後顧，而水晶宮亦有歐協聯決賽要踢，今仗雙方盡派副選球員上陣，阿仙奴終以2：1勝出，以85分登頂，較次席的曼城多7分。

阿仙奴封王派對在同屬倫敦的Selhurst Park上演，無損喜慶氣氛，領隊阿迪達甚至在頒獎禮上跟球員一起穿着同款封王球衣捧盃，然而奪冠路途殊不容易，阿迪達更承認一度懷疑自己不能領軍登頂。



英超煞科日︱阿仙奴隊長奧迪加特領軍捧起聯賽冠軍獎盃。（路透社）

阿迪達承認曾懷疑自己：「或需要其他人來完成任務」

阿仙奴領隊阿迪達向Sky Sports承認，他和球隊均曾受到質疑：「大家也知道我能領軍走得多遠（第二名），或許需要其他人來完成（奪冠）任務，感謝神我們做到了！我感到很高興，亦感到如釋重負。」

阿迪達說他曾懷疑自己，「是的，這就是工作的一部分。有很多事情均在我的控制範圍以外，因此你身邊需要有最出色的人包圍。」

英超煞科日︱阿仙奴班主高安基父子與阿迪達合照。（路透社）

小高安基：今天盡情享受，明年準時起身返工

回首6年半前阿迪達重返阿仙奴，接任主帥時只得37歲，如今仍只是44歲的他，在頒獎禮上猶如大細路。身材不遜球員年代的他穿上阿仙奴戰衣，感覺有點奇怪卻不算突兀，對英超獎盃又吻又咬，或許平日實在壓抑過度了。

班主高安基父子亦在場見證，並跟阿迪達合照留念，當中與這位西班牙主帥合作無間的副主席小高安基（Josh Kroenke）接受Sky Sports訪問時稱，「你們可以看到、感受到和聽到（英超冠軍對阿仙奴球迷）的意義，我身後的所有球迷均忍耐了22年，這是他們應得的。」

小高安基指他們的投資不止金錢，還有感情和一切，「這球會是我們的一切，部分人要花數年時間才明白這點的真正意思，但我們擁有偉大的人才、球員和教練，我們只需要繼續提供資源，去做他們今季那樣的奇妙事情。」他向阿迪達和教練團隊致敬，「今天最重要的是享受當下，明天我們便會繼續努力工作，因為還有一場比賽要踢。」