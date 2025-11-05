足球︱C朗預言「快將」退役　美斯較他更優秀？「我不同意」

C朗拿度（Cristiano Ronaldo）再次接受老友兼名嘴摩根（Piers Morgan）訪問，二人談天說地，由足球談到個人生活，最受外界關注的一點是他揚言「很快」（soon）便會退役，而且屆時「可能會哭」（probably cry）。



C朗拿度（Cristiano Ronaldo）再次接受老友兼名嘴摩根（Piers Morgan）訪問。（截圖）

C朗可否不要老？ 預言「快將」考慮退役

C朗已經40歲，無論多麼努力維持身體狀況，不得不承認表現已不如盛年，2023年離開歐洲，轉戰沙特聯賽，加盟艾納斯（Al-Nassr），表演舞台由歐聯變為亞冠，今個球季甚至降格踢亞洲聯賽冠軍盃二級聯賽（亞冠2）。

摩根在《Everything Revealed - My Most Personal Interview Part 1》訪問中，問他何時會考慮退役，C朗回應，「很快（Soon），但我想我會有所準備」，他承認，「當然那將會很困難，是的，到時我可能會哭。」同時又指出，「我由25、26、27歲開始已在準備自己的未來，我認為自己有能力應付那種壓力。」

C朗認為球員的歷史地位不應因一次世界盃成敗而改變。（Getty Images）

宣稱贏世界盃「不是我的夢想」

這位葡萄牙巨星與艾納斯的合約2027年便屆滿，生涯累積攻入952球，他一直以退役前入1000球為目標，以及在明年第6度出戰世界盃決賽周，力爭唯一尚未獲得的獎盃。

可是他在訪問中聲言，贏得世界盃「不是我的夢想」，「贏得一項賽事冠軍不能證明你是史上其中一位最偉大球員。」

美斯較他更優秀？ C朗回應說：「我不同意」（Getty Images）

美斯較他更優秀？ C朗：「我不同意」

足球迷長年爭論的一大熱話，就是「美斯、C朗二人誰更優秀？」，摩根直接跟他說：「人們覺得美斯較你更出色，你如何看？」

C朗沒有迴避，豪言：「美斯好過我？我不同意這個意見，我不想謙虛。」長年成就與榮譽帶來自信，他覺得那只是一個世界盃冠軍帶來的誤解，「那只不過是6、7場比賽，並不公平。」

點擊睇摩根訪問C朗：

《Everything Revealed - My Most Personal Interview Part 1》